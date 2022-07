Decisión de expansión de Coral Academy pospuesta por los fideicomisarios de la escuela

Por Kelsey Penrose

La Junta de Síndicos del Distrito Escolar del Condado de Washoe pasó el martes más de cuatro horas discutiendo una expansión de la Academia de Ciencias de Coral. No tomaron ninguna decisión sobre la solicitud de la escuela chárter.

Los fideicomisarios también trabajaron en otros asuntos durante la reunión, incluido un nuevo logotipo para Gerlach K-12, números de reclutamiento de transporte y custodia y despedirse de la superintendente saliente Kristen McNeil.

Coral Academy propone expansión K-5

Coral Academy of Science, una escuela charter patrocinada por el distrito que abrió sus puertas en 2000, atiende a cerca de 1,300 estudiantes en cuatro campus de la comunidad: dos escuelas primarias, una secundaria y una secundaria.

Los representantes de la escuela chárter centrada en STEAM dijeron que están explorando una expansión del sitio para una escuela K-5 en el noroeste de Reno debido a un aumento en el interés de inscripción.

Los funcionarios presentaron a WCSD una propuesta para la expansión el 6 de abril con interés en el sitio en 1595 Sky Mountain Drive, una antigua ubicación de 24 Hour Fitness. El edificio de casi 24,000 pies cuadrados está en poco menos de tres acres y está a la venta por $7 millones.

Coral Academy recientemente renovó el edificio South Reno 24 Hour Fitness en Neil Road, también para su uso como escuela K-5.

Después de más de cuatro horas de discusión y comentarios públicos, la decisión de aprobar la solicitud de Coral Academy de enmienda de estatutos para crear el campus adicional continuó.

Los funcionarios del distrito dijeron que realizaron una “revisión exhaustiva” de la propuesta, incluido el análisis en torno a los académicos, las finanzas, la organización y la sostenibilidad de Coral Academy. Ninguna de las preocupaciones tenía que ver con los académicos, según el personal, sino más bien con la viabilidad del sitio y la sostenibilidad financiera.

Algunos de los problemas dentro de la propuesta inicial que los funcionarios de WCSD encontraron en el análisis incluyeron: aulas demasiado pequeñas, algunas sin ventanas, y clases demasiado grandes; sin espacio dedicado para programas electivos como arte, música o biblioteca; no hay suficiente espacio en la cocina y no hay plan de custodia; no hay áreas de recreación al aire libre; y potentes áreas de recogida y entrega inseguras en el estacionamiento.

En una propuesta revisada, los funcionarios de Coral Academy proporcionaron mapas y planes para una pequeña área de juegos infantiles y un diseño de tráfico para recoger y dejar a los estudiantes. También respondieron a las preocupaciones sobre el tamaño de las aulas y la cocina.

Según el personal de WCSD, las respuestas de Coral con respecto a las preocupaciones del distrito “son satisfactorias, aunque ciertamente no ideales. Los estándares de las instalaciones y los tamaños de clase propuestos por Coral no cumplen con los estándares de construcción y personal de WCSD, pero Coral no está legalmente sujeto a estos requisitos”.

“Estos son sus electores y les están rogando, realmente, por esta oportunidad para este campus”.

Los funcionarios de Coral Academy también están proponiendo un compromiso de deuda de 40 años para la instalación, que según el distrito podría crear un riesgo a largo plazo para Coral si la inscripción no cumple con los objetivos de la escuela.

Después del análisis, el personal del distrito no recomendó la enmienda de la carta.

“No podríamos de ninguna manera considerar que en el corto plazo podríamos llegar a un lugar donde nosotros, como personal que hacemos nuestra debida diligencia, podríamos decir que esta expansión tiene una buena oportunidad de ser un éxito”, dijo el personal durante la reunión.

Los comentarios públicos sobre la propuesta de la escuela continuaron durante más de una hora, todo lo cual estaba a favor de la expansión propuesta del campus.

Madeline Slayton, una estudiante de último año en Coral Academy, dijo que había asistido a la escuela chárter desde el jardín de infantes y enfureció a los fideicomisarios para que aprobaran la expansión de Coral.

“Las habilidades que he adquirido académica, social y personalmente las llevaré conmigo en mi próximo capítulo … Tal vez algún día me convierta en ese maestro de Coral que empodera y alienta a la próxima generación”, dijo Slayton.

Varios otros estudiantes actuales y anteriores también hablaron, todos a favor de la expansión de Coral. Dijeron que el pequeño tamaño de las clases de la academia ha tenido un impacto positivo en su educación. Los padres de los estudiantes se hicieron eco de estos sentimientos.

Mark Gardberg, asesor legal de la escuela, dijo durante un comentario público que hay muchas familias muy interesadas en la expansión, con más de 500 nuevas familias que ya afirman que les gustaría inscribir a sus estudiantes si se aprobara la expansión.

“Estos son sus electores y les están rogando, realmente, por esta oportunidad para este campus”, dijo Gardberg.

Agregó que, dentro de las regulaciones establecidas por la Legislatura de Nevada, el distrito solo podía rechazar la propuesta por algunas razones, una de ellas era si Coral Academy estaba calificada como tres estrellas o menos académicamente. Coral Academy tiene campus calificados con cuatro y cinco estrellas.

Otra razón por la que el distrito podría rechazar la solicitud legalmente es si la solicitud no cumplía o no estaba completa.

“Realmente creemos que hemos trabajado con su equipo y hemos respondido a las preguntas”, dijo Gardberg.

Los fideicomisarios tienen reacciones mixtas

Los fideicomisarios se mostraron tibios con la propuesta.

“Apoyo el derecho de cualquier padre, cualquier familia, a elegir lo que es mejor para su hijo”, dijo la fideicomisaria Diane Nicolet. “Mientras sea correcto y bueno, y creo que Coral Academy es correcto y bueno … Conozco de primera mano la calidad”.

La fideicomisaria Beth Smith dijo que es una gran partidaria de Coral Academy y que le encantaría verla crecer, pero preguntó si los representantes de la escuela chárter sabían que necesitaban recibir la aprobación de la junta antes de firmar un acuerdo de compra para la nueva ubicación.

Los abogados de Coral dijeron que no creían que hubieran violado la ley porque era una opción de compra, no un acuerdo de compra, lo que significa que el representante de compras de Coral puede irse.

El abogado dijo que “lección aprendida” con respecto a decirles a los padres que habían acordado una compra antes de recibir la aprobación formal del distrito.

Los representantes de Coral Academy también indicaron que el acuerdo de opción sobre la propiedad se debía a la volatilidad del mercado actual y al deseo de fijar un precio más bajo.

“No puedo votar por esto en este momento, hay demasiadas preguntas”, dijo la fideicomisaria Angela Taylor.

La junta decidió posponer la decisión por una votación de 6-1 con el fideicomisario Joe Rodríguez votando en contra.

El artículo continuará hasta una fecha futura en que los funcionarios de Coral Academy regresen a la junta con información adicional que se adhiera a las necesidades del distrito fiscal, legal y académicamente.

Gerlach K-12 para obtener nuevo logotipo

La directora de comunicaciones del distrito, Michele Anderson, y Stacey Black, subdirectora de Gerlach K-12, presentaron a la junta el logotipo de Gerlach K-12.

Los funcionarios dijeron que si bien Gerlach High School tenía logotipos que representaban a la escuela y sus equipos atléticos universitarios, la consolidación de las escuelas en Gerlach en un campus K-12 ha creado una nueva comunidad escolar y, con ella, la necesidad de una nueva mascota escolar.

Anderson y su personal trabajaron con estudiantes, personal y miembros de la comunidad para desarrollar el nuevo logotipo. El diseño se basa en la antigua mascota de Gerlach High School, los Leones, junto con los colores tradicionales de la escuela de azul y yellow.

Siete conceptos de logotipo fueron presentados por Anderson y su equipo y fueron revisados por la comunidad de la escuela. Los comentarios incluyeron agregar la frase “Lion Pride”, que está destinada a denotar tanto el orgullo en la escuela como en la comunidad, así como para representar el K-12 nature de la escuela relacionado con una familia, o orgullo, de leones.

Los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad de Gerlach votaron por su preferencia el 1 de junio, y el nuevo logotipo propuesto recibió 46 de los 69 votos totales emitidos tanto en persona como en línea.

Continúan los debates sobre contratación

Los fideicomisarios pasaron más tiempo escuchando los desafíos y las soluciones a los niveles de personal del distrito en los departamentos de transporte, servicios de nutrición y limpieza.

Entre julio de 2021 y junio de 2022, WCSD contrató a 85 empleados adicionales en transporte, 72 empleados en servicios de nutrición y 94 empleados en limpieza. En el transporte, todavía se necesitan 45 conductores de autobuses y el distrito está ofreciendo un nuevo salario inicial de $19.93 por hora y un nuevo rango salarial de hasta $32.13 por hora para atraer a los solicitantes de empleo.

El distrito ha esbozado dos vías para abordar el objetivo de “proporcionar servicio de transporte diario para estudiantes elegibles para educación general utilizando el ‘Sistema Hub’ para la escuela intermedia y secundaria, un nuevo nivel de servicio de WCSD”. A partir del 20 de septiembre, al Distrito Escolar del Condado de Washoe le faltan casi 50 conductores y los conductores comenzaron a hacer recorridos dobles para compensar la escasez. Imagen: Richard Bednarski / This Is Reno

La primera pista incluye la reorganización de los conductores actuales con incentivos y aumentos salariales, la contratación y capacitación de nuevos conductores y la optimización de las rutas de transporte a través del análisis “AlphaRoute”, que debería devolver los datos tan pronto como la próxima semana.

La segunda vía, que se utilizará si no hay conductores para el comienzo de la escuela en agosto, incluye el desarrollo de un “plan de rotación de área ponderada” utilizando “mapas de calor” de datos de asistencia y dificultades para dirigir el servicio de autobuses a las áreas de mayor necesidad. Esta pista también utiliza un modelo de “doble carrera”, que se publicó por primera vez en septiembre de 2021.

En custodia y limpieza, hay un total de 355 coordinadores de custodia y de instalaciones del sitio y 20 vacantes actuales. Se implementaron aumentos salariales similares a los ofrecidos en el transporte para el reclutamiento y la retención, incluido un nuevo salario inicial de $14.75 por hora, en comparación con $12.83 por hora, con un nuevo rango salarial de hasta $23.74 por hora.

Debido a problemas de personal, la aspiración en muchas escuelas durante el último año escolar tuvo que reducirse a una vez por semana. Esto continuará en el nuevo año escolar, con la aspiración una vez por semana en las escuelas intermedias y secundarias, y la aspiración diaria en las escuelas primarias si el personal lo permite, priorizando los niveles de grado más bajos.

El fideicomisario Smith comentó que estas decisiones se tomaron en base a comentarios significativos de los miembros del personal de la escuela involucrados.

En los servicios de nutrición, hay un total de 390 puestos, con 72 vacantes actuales; había 95 vacantes al inicio del año escolar 2021-2022. El nuevo salario inicial aumentará de $11.80 por hora a $14.16 por hora, con un nuevo rango salarial de hasta $22.81 por hora.

Si bien habrá un fin a las comidas “gratuitas universales”, todos los estudiantes en Nevada comerán gratis para el año escolar 2022-2023 utilizando los fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense que aprobamos en junio.

Sin embargo, las solicitudes de almuerzo gratuito y reducido deberán completarse y los padres que califiquen podrán acceder a esas solicitudes a partir del viernes 1 de julio.

McNeill se despide del distrito

Dr. Kristen McNeill

Al final de la reunión, la junta le presentó a la superintendente jubilada Kristen McNeill un paquete de día de spa para agradecerle por su servicio al distrito escolar.

McNeill agradeció a la junta con una despedida entre lágrimas, así como elogios tanto a la junta como a los miembros del personal del distrito.

“Miro hacia afuera en esta habitación y he estado en esta habitación mucho, mucho tiempo”, dijo. “Y he estado con juntas que [han tomado] decisiones que transformaron este distrito, que fueron impactantes para los estudiantes y nuestro personal, y solo quiero que todos los fideicomisarios, incluidos los fideicomisarios, sepan: el trabajo que hacen por la educación pública significa mucho para nuestros hijos y nuestros padres y nuestra comunidad. Quiero agradecerles a todos por hacer el arduo trabajo que todos ustedes hacen.

“Para mi personal, no podríamos hacer lo que hacemos sin nuestro personal. Te presiono mucho, sé que lo haces. Pero una cosa que siempre he hecho es, si no estoy en las trincheras… es importante ser ese tipo de líder. Les agradezco a todos por lo que han hecho por nuestros estudiantes, nuestra familia y nuestro personal. Los amo a todos. Me convertiré en un miembro de la comunidad, algo que es realmente importante para mí, y continuaré retribuyendo de cualquier manera que pueda”.