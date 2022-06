Los miembros del Concejo Municipal discuten sobre la revisión del Administrador de la Ciudad

Por Kelsey Penrose | In English

Sparks voló en la reunión del Concejo Municipal de Reno el miércoles después de una revisión del desempeño del Administrador de la Ciudad, después de lo cual la concejal Jenny Brekhus fue criticada por lo que sus colegas consideraron un comportamiento abusivo.

Durante el intercambio, Brekhus fue acusado de difamación, ser un “tirano mezquino” y más. Brekhus contraatacó acusando al consejo de no tomar en serio un informe previo que había hecho sobre la violación de la política porque, dijo, la alcaldesa juega al beer pong los viernes en su oficina.

Durante la revisión del administrador de la ciudad Doug Thornley, la mayoría de los miembros del consejo y el personal elogiaron su trabajo en los últimos 20 meses desde que fue empleado por primera vez por la ciudad de Reno como gerente.

Los recursos humanos facilitaron una evaluación del desempeño de “360 grados” a través de una encuesta anónima completada por “partes interesadas clave”.

De las partes interesadas externas, se invitó a participar a seis personas, y de las partes interesadas internas, se invitó a participar a 29 personas.

La mayoría de los externos al personal de la ciudad calificaron el desempeño de Thornley como “cumple con las expectativas” o “supera las expectativas”. En una categoría, dos encuestados marcaron “Habilidades / Relaciones Interpersonales” como un área de crecimiento.

De los revisores internos, la mayoría calificó el desempeño de Thornley como “excede las expectativas”.

Thornley le dijo al consejo que, en nombre de los casi 1,700 compañeros de equipo, estaba orgulloso de declarar que habían logrado mucho de lo que se habían propuesto lograr cuando se presentó por última vez ante el consejo.

“Ya sea que se trate del presupuesto equilibrado que todos estaban tan felices de aprobar hace solo unas semanas, o de ser reconocidos como uno de los mejores lugares para vivir en el norte de Nevada, creo que realmente estamos dando un paso adelante”, dijo.

El concejal Devon Reese leyó un pasaje de “Ted Lasso”, la popular serie de televisión de Apple, y elogió el arduo trabajo de Thornley y su equipo que han emprendido durante el año pasado.

“Es realmente excepcional ser parte de una organización que usted está liderando, y estoy agradecido todos los días de que elegimos contratarlo”, dijo Reese.

La concejal Naomi Duerr destacó la visión y el liderazgo de Thornley.

“Creo que realmente te importa. Creo que eso cambia todo porque te preocupas por la gente de aquí, realmente te preocupas por nosotros y escuchas lo que decimos”, dijo.

Brekhus acusó a Thornley de ser “represalia” hacia ella después de un incidente en noviembre de 2021, que Brekhus dijo que sería investigado. No dio más detalles.

Brekhus también dijo que creía que Thornley alentaba demasiada socialización en el personal de la ciudad.

“Le gusta ser un líder, pero ese liderazgo está en la [forma] de socialización, de reunión y confraternización”, dijo.

Brekhus dijo que un caso de “confraternización” incluye una situación reciente en la que varios miembros de la oficina del gerente asistieron a un memorando de la policía que, dijo Brekhus, es un ejemplo de recursos desperdiciados.

“Es uno de nuestros eventos ceremoniales más importantes, pero realmente no espero ver a seis miembros del equipo de gestión allí”.

“Veo mucha actividad que tal vez en su mente se ve como cultura, construcción y unión, pero la veo como recursos que no hacen trabajo”, agregó Brekhus. “Y no quiero poner a todos a la cabeza todo el tiempo, pero veo tanta socialización y tanta reunión que son horas de trabajo que no se hacen por cosas que no son sustanciales”.

“No importa cuán educado, talentoso o experimentado uno crea ser, la forma en que tratas a las personas es, en última instancia, lo que es la integridad”, dijo la concejal Neoma Jardon. “Y eso lo tienes de sobra. Algunos no lo hacen, y creo que fue simplemente exhibited”.

Continúan los ataques

Durante una segunda ronda de comentarios, Brekhus continuó su crítica negativa de Thornley.

Brekhus continuó diciendo que no apoyaba la contratación de Thornley en ese momento porque no estaba convencida de su “condimento”, y declaró que todavía no estaba convencida.

Ella dijo que creía que Thornley iba en contra del código de ética porque estaba involucrado en la política. Ella dijo que una vez le envió un mensaje de texto diciéndole que debido a las cosas que estaba diciendo en la campaña electoral, él no le proporciona servicios como administrador de la ciudad.

“Un administrador de la ciudad tiene que ser apolítico”, dijo Brekhus. “Tienes que tratar a todos los miembros del cuerpo por igual”.

Brekhus le dijo a Thornley que debería “conseguir un mentor” y pasar tiempo con el código de ética.

Después de esto, otros miembros del consejo apuntaron a Brekhus, condenando su comportamiento hacia Thornley, llamándola una “tirana mezquina” e incluso imitando que estaba “corriendo a la gente” y costando a los contribuyentes debido a ello.

“Mi madre siempre me dijo que, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada en absoluto”, agregó la alcaldesa Hillary Schieve. “Estoy teniendo muchas dificultades para no hacer eso en este momento. Realmente difícil”.

La alcaldesa Schieve también le dijo a Brekhus que debería haberse excusado de votar sobre el contrato del administrador de la ciudad debido al hecho de que Thornley era el jefe anterior del esposo de Brekhus.

“Deberías haber revelado eso ya que había una relación financiera”, dijo Schieve. “Entonces, cuando hablamos de ética, me resulta difícil creer que no hubiera algunos pensamientos o nociones preconcebidos del Sr. Thornley, personalmente. Deberías haberte recusado [a ti mismo]. Eso habría sido lo ético que se hiciera”.

El esposo de Brekhus, Armando Ornelas, es director de Servicios Comunitarios para la Ciudad de Sparks y el papel de Thornley con Sparks fue como Asistente del Administrador de la Ciudad. Brekhus, después de la reunión, dijo que Thornley nunca fue el jefe de Ornelas.

“Parte de mí lucha por responder a lo que veo como tonterías difamatorias”, dijo Jardon. “Pero parte de mí también ha observado durante años el daño a la organización y el costo para la eficiencia de la organización a través de los comportamientos del miembro del Distrito 1”.

El concejal Jardon continuó insinuando que Brekhus estaba costando a los contribuyentes más de $300,000 debido a la rotación que ha causado en los empleados de la ciudad.

El concejal Reese dirigió su segundo comentario hacia Thornley, así como hacia todo el personal de la ciudad, diciendo que los “protegerá de ser acosados o intimidados por un pequeño tirano que los expulsará de la organización. Un miembro de este cuerpo es disfuncional, cruel, indecoroso, menospreciador y en este caso particular ha cruzado una línea”.

Duerr usó su segundo comentario para hablar sobre el mapache y elogió a Thornley por la iniciativa.

“El mapache resume de muchas maneras [tu trabajo]”, dijo. “Es humorístico, se involucra con el público, [nos permite] llegar más allá de nosotros mismos”.

Brekhus abandonó su podio al final de la reunión del consejo para dar un comentario público, durante el cual reprodujo una grabación telefónica de lo que soñaba ser el alcalde Schieve. En la grabación, la voz habla de jugar al ping pong en su oficina para romper el hielo con la gente y hacerlos sentir más cómodos, antes de bromear sobre jugar al beer pong los viernes.

Brekhus dijo que había sido objeto de represalias por informar “una violación muy grave de la política”, y declaró que la junta no tomó en serio su informe por “ciertas razones”, antes de reproducir el clip de audio.

“Si realmente tenemos cerveza los viernes por la tarde en el piso 15, ¿qué tan grave es la preocupación de los miembros del cuerpo de que un director ejecutivo esté bebiendo en el trabajo?”, preguntó Brekhus.