¿Qué es el desarrollo y el diseño regenerativo? (opinión)

Por Gordon Goassage, President y CEO Regenesis Reno, Inc.

Esta es la temporada de dar; la época del año en la que estamos agradecidos por la recompensa que recibimos y cuando tendemos a considerar los menos afortunados. Empezamos a pensar en nuestra comunidad a nuestro alrededor y puntos en común que compartimos como personas. Tal vez donemos artículos a bancos de alimentos o participar en una organización benéfica de regalos navideños para niños.

Pero, ¿y si esta conciencia sucediera durante todo el año? ¿Y si consideramos todas nuestras conexiones, tanto social como ecológico, más allá de la temporada navideña? El pensamiento regenerativo es donde comienza la conciencia de la interconexión.

En esencia, el pensamiento regenerativo se trata de las relaciones entre el medio ambiente, la economía y la sociedad, ya sea en negocios, arquitectura o planificación urbana. Puede pensar que el desarrollo regenerativo es otro término para la sostenibilidad o la planificación urbana ecológica. Si bien estos son aspectos del pensamiento regenerativo, Ellos son en verdad una pequeña parte de un ecosistema de potencial más grande. Un ecosistema de ideas y participación comunitaria donde reconocemos que, aunque separados, uno afecta al otro.

Por ejemplo, un desarrollador de viviendas puede construir un complejo de apartamentos con energía solar o un vecindario residencial puede planificar un jardín comunitario sostenible. Estas cosas benefician a las áreas circundantes, pero, en última instancia, cumplen los objetivos del complejo de apartamentos. El pensamiento regenerativo lo lleva más allá y considera cómo influyen otros conceptos.

¿Cómo se construye con la tierra, en lugar de en contra? ¿Podemos crear oportunidades de aprendizaje junto con el desarrollo del proyecto? ¿Cómo podemos involucrar a los miembros de la comunidad para que participen en la expansión del proyecto? ¿Cómo será el vecindario cuando haya plataformas de participación comunitaria? ¿Qué significa a largo plazo para el área, y cómo pueden estas plataformas cambiarnos de consumidores de productos a productores de bienestar a largo plazo? ¿Cómo puede la financiación del complejo de apartamentos solar generar múltiples rendimientos a la vez?

Estas preguntas son parte de una solución más amplia que requiere no sólo pensar, sino diseñar, todo el ecosistema de relaciones que interactúan con los proyectos. Esto se hace idealmente antes de que se creen los planos o planos de construcción. Participando en conversaciones con todas las partes interesadas al principio del proceso – desarrolladores de viviendas, administradores de tierras, líderes de sostenibilidad, miembros de la comunidad y más – un enfoque regenerativo para el desarrollo y el diseño crea un entorno armonioso y equitativo que sigue aportando a nuestra región a lo largo del tiempo.

Hay cinco partes involucradas en un proyecto regenerativo: personal, social, natural, financiero y producido. Si bien estas partes ya existen separadas unas de otras, el pensamiento regenerativo se enfoca en desarrollar las relaciones entre ellas. Cuando este ecosistema de relaciones está diseñado para trabajar en conjunto, los proyectos tienen un impacto más poderoso y duradero. La primera parte es sencilla; El capital personal se refiere a partidarios, educación y experiencia. El capital social es la forma en que una comunidad trabaja en conjunto para lograr objetivos comunes. El capital natural representa nuestra tierra: ríos, lagos, bosques y otros dones naturales. La inversión financiera, ya sea a través de asociaciones estratégicas u otras fuentes, ayuda a alcanzar los objetivos. El capital producido se convierte en los activos, bienes y servicios creados cuando otros capitales se utilizan con éxito.

Hay muchos ejemplos de diseño regenerativo completado por Regenesis Group. Uno de sus siete directores, Ray Lucchesi, es asesor de la empresa Regenesis Reno. En México, 200 acres cerca del pueblo de Juluchuca, Playa Viva es un resort sostenible y una comunidad residencial que alberga playas, reservas naturales privadas y más. Si bien muchos sitios de ecoturismo son criticados por dañar las economías locales y los ecosistemas naturales, la inversión de Playa Viva tiene éxito en el pueblo de Juluchuca como un beneficio de gran valor, no como un obstáculo.

En lugar de pasar por alto el pueblo, la entrada de Playa Viva originalmente llevaba a los visitantes directamente a través del pueblo, permitiéndoles interactuar con los residentes de persona a persona. Incluso hoy en día, el hotel todavía trabaja frecuentemente con la aldea en asociación, asegurando que los productores de sal locales obtengan un precio justo por su trabajo y contratando a antiguos cazadores furtivos para trabajar en el santuario de tortugas. Las relaciones creativas entre el resort y la gente del pueblo hacen de Playa Viva un éxito.

Entonces, ¿cómo pueden los proyectos en el oeste de Nevada comenzar a inculcar un ecosistema regenerativo? Otra forma de entender las relaciones en un ecosistema regenerativo es imaginar la estructura de la raíz de un árbol. En un ecosistema en funcionamiento, los nutrientes son proporcionados al árbol por la lluvia o los materiales del suelo. Sin embargo, si no puede obtener suficiente agua o nutrientes, las conexiones simbióticas con otras especies pueden traer agua al árbol mientras que el árbol proporciona alimento a cambio. Las personas también pueden implementar medidas de protección para garantizar la supervivencia del árbol. Los padres pueden asegurarse de que el árbol siga vivo para que sus hijos lo disfruten, y los activistas pueden asegurarse de que crezcan más árboles cerca.

El desarrollo regenerativo va un paso más allá de la mera protección del árbol: inicia una conversación sobre lo que significa el árbol para la comunidad. Cultiva el diseño de relaciones simbióticas entre un proyecto, las personas y la naturaleza creando un beneficio mutuo para todos los involucrados. Al fomentar la conversación entre todas las capitales, el enfoque regenerativo crea un espacio para que la comunidad trabaje unida. La participación de la comunidad no es solo un efecto secundario de la regeneración; es la condición definitoria.

Daniel Christian Wahl, autor de Designing Regenerative Cultures, escribió que “tomar conciencia de nuestra interacción con el mundo nos recuerda nuestra comunión con toda la vida como un reflejo de nuestro ser más amplio. Como seres relacionales conscientes, el amor por la vida es nuestro estado natural”.

El diseño y el desarrollo regenerativo esencialmente hacen ingeniería inversa al proceso de diseño estándar mientras se enfoca en las relaciones interpersonales de todos los involucrados; la colección de naturaleza, sociedad y economía. Puede encontrar más ejemplos de pensamiento regenerativo en nuestra página de recursos, así como más información sobre Regenesis Reno.

Ahora tenemos la oportunidad de preguntar: ¿Cómo puede el desarrollo regional crear relaciones regenerativas en el oeste de Nevada, independientemente de la temporada? Si tiene ideas sobre cómo podría verse esto en nuestra área, haznos saber hoy.

