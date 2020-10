Votación en las elecciones de Nevada de 2020: Charla en español por Facebook Live

¿Qué preguntas tiene sobre el proceso de votación en Nevada en las elecciones generales de 2020? Únase a una transmisión en vivo de preguntas y respuestas en español a través de Facebook el miércoles 14 de octubre a las 5 p.m. (hora del Pacífico) con estas invitadas:

Stephanie Serrano es una periodista bilingüe de KUNR Public Radio quien hablará de la cobertura de la emisora sobre las elecciones y la votación en el norte de Nevada.

Jazmin Orozco Rodríguez es una periodista bilingüe y una becaria de Poynter-Koch para The Nevada Independent-En Español, un medio sin fines de lucro que cubre la política, la educación, la inmigración y otras noticias de Nevada.

Este evento virtual es moderado por Natalie Van Hoozer, una periodista bilingüe de KUNR Public Radio.

Contestarán sus preguntas sobre el proceso de votación para las elecciones generales de Nevada de 2020 durante la pandemia.

RSVP (reserve su lugar) en esta página de Facebook para asistir al evento. También puede enviar preguntas antes del evento aquí en español http://bit.ly/kunr-voting-esp o aquí http://bit.ly/kunr-voting-eng en inglés.

Recibimos el apoyo de America Amplified y el Facebook Journalism Project.

Noticiero Móvil, un medio digital bilingüe, ayuda con la producción del evento.

————————–—

What questions do you have about voting in Nevada’s 2020 general election? Join This Is Reno media partner KUNR for a live Q&A session in Spanish on Wednesday, October 14, at 5 p.m. with the following reporters from KUNR Public Radio and The Nevada Independent:

Stephanie Serrano is a bilingual reporter with KUNR Public Radio who will speak on the station’s election and voting coverage in Northern Nevada.

Jazmin Orozco Rodriguez is a bilingual reporter and Poynter-Koch Media and Journalism Fellow for The Nevada Independent, a nonprofit media site covering politics, education, immigration and other news in Nevada.

This Spanish-language virtual event is hosted by Natalie Van Hoozer, a bilingual reporter for KUNR Public Radio.

They’ll answer your questions about the voting process for Nevada’s 2020 general elections amid the COVID-19 pandemic.

RSVP to attend the event here on Facebook. You can also submit your questions ahead of the event at http://bit.ly/kunr-voting-esp in Spanish or at http://bit.ly/kunr-voting-eng in English.

Support comes from America Amplified and the Facebook Journalism Project. Production assistance provided by Noticiero Móvil, a digital, bilingual news outlet.