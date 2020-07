Conceptos Clave Para Entender La Educación A Distancia Para Estudiantes De Inglés

In English

Más de medio millón de estudiantes asisten a las escuelas públicas de Nevada y más del 14 por ciento de ellos son estudiantes de inglés.

Mientras las escuelas alrededor del país vienen utilizando la educación a distancia para mitigar la propagación del COVID-19, es incierto saber cómo la transición al aprendizaje en línea está afectando a esos estudiantes.

Los educadores del Distrito Escolar del Condado de Washoe compartieron lo que han aprendido hasta ahora sobre métodos de enseñanza a distancia para los estudiantes de inglés.

Lo que significa ser un estudiante de inglés

Cuando los alumnos se matriculan para la escuela en el Distrito Escolar de Washoe, sus padres tienen que completar una encuesta que indaga sobre situaciones en las que los alumnos hablan un idioma diferente al inglés.

Si es el caso, el alumno tiene que tomar un examen para determinar su nivel de inglés. Si el puntaje es demasiado bajo, el distrito escolar considera que este alumno está aprendiendo inglés. Cuando el puntaje es suficiente, este alumno sale del programa de inglés y es considerado un estudiante bilingüe.

El distrito escolar del condado afirma que hay cerca de 9,800 estudiantes aprendiendo inglés en sus aulas. Eso representa aproximadamente el 16 por ciento de los estudiantes.

Janeen Kelly, la directora de aprendizaje del inglés para el distrito escolar de Washoe, dijo que aproximadamente 98 por ciento de estos estudiantes habla español y el restante habla uno de otros 79 idiomas. También hay estudiantes que hablan inglés y son bilingües, pero sus padres no hablan inglés.

La transición al aprendizaje a distancia

Los maestros dicen que el aprendizaje a distancia toma más tiempo y es más complejo para los estudiantes de inglés. Muchas veces, un intérprete o un maestro de idiomas en la escuela debe comunicar los deberes a los alumnos de inglés y contestar sus preguntas.

El distrito escolar también envió paquetes con lecciones de inglés a las casas de los estudiantes del idioma, como material adicional a las lecciones esenciales de educación a distancia que todos los estudiantes del distrito recibieron durante la primavera pasada. Los maestros dicen que estas lecciones de inglés fueron bastante exitosas porque los paquetes fueron adaptados al nivel de habilidad de cada estudiante.

Nancy Carroll enseña a los estudiantes de inglés en la escuela secundaria Wooster. Dijo que este semestre hubo desafíos adicionales al aprendizaje de un segundo idioma.

[Cita original en inglés]

“Almost a third of our EL students, I believe, are also certified special education,” she said. “We have students who were struggling with reading, comprehension, and language and now we’re asking them basically to be responsible for their own learning.”

Traducida:

“Creo que casi un tercio de nuestros estudiantes de inglés también está certificado para la educación especial”, dijo. “Tenemos estudiantes que enfrentan dificultades con la lectura, la comprensión y el lenguaje, y ahora básicamente les estamos pidiendo que sean responsables de su propio aprendizaje”.

Los educadores de inglés en Wooster señalaron que muchos estudiantes allí también enfrentan retos socioeconómicos. Algunos se desempeñaron como trabajadores esenciales durante este último semestre, siendo incluso los únicos miembros de su familia trabajando.

Estrategias de enseñanza

En los grados de primaria hay más conversación entre el personal de la escuela y los padres, ya que los estudiantes son demasiado jóvenes para navegar por sí solos en las plataformas de aprendizaje en línea y realizar tareas de forma independiente.

En las escuelas primarias como Echo Loder, durante un año escolar normal, hay asistentes de aula que se rotan entre diferentes clases de grados inferiores, trabajando con estudiantes de inglés, la mayoría de ellos hispanoparlantes. También sirven de intérpretes durante las conferencias de padres y maestros.

Cuando empezó la pandemia, estos asistentes de aula se convirtieron en vínculos entre los maestros y los padres de habla hispana. Al comienzo de las lecciones a distancia, estos intérpretes recibían alrededor de 50 llamadas por día.

Había tanta necesidad de interpretación en español que otro personal bilingüe, incluso la asistente en la clínica de la escuela, también hizo estas llamadas. Una vez que las familias se adaptaron, el volumen de llamadas disminuyó. Sin embargo, con su trabajo de intérpretes, estos asistentes siguen siendo clave para comunicar las situaciones personales de cada familia a las escuelas.

Y cabe anotar que estos puestos para los asistentes de aula son de 35 horas por semana, financiados por una subvención estatal llamada Zoom. Con la incertidumbre sobre el presupuesto del estado para el próximo año fiscal, las escuelas no saben si estos puestos seguirán siendo financiados o de qué manera. Contacté al Departamento de Educación de Nevada, y me dijeron que es demasiado pronto en el proceso de presupuesto para saber cómo será la financiación de esta subvención en el futuro.

La mayoría de los estudiantes de secundaria se comunican directamente con sus maestros. Pero en estos grados también hay estudiantes de inglés, algunos recién llegados de otros países.

Paul Nolan trabaja con esta población en la escuela secundaria Hug. Él dijo que a los estudiantes les fue bien con sus paquetes de aprendizaje de inglés, que fueron adaptados a sus necesidades, pero aseguró que el trabajo general del curso fue un desafío.

[Cita original en inglés]:

“When it comes to their core courses, like mathematics and science, that material was sent out and made with the average student in mind, not a language learner,” he said. “It’s difficult for the teachers to tutor them because some of our students need the explanation in their language.”

Traducida:

“Cuando se trata de sus cursos básicos, como matemáticas y ciencias, ese material fue enviado y creado con el estudiante promedio en mente, no para un estudiante de idiomas”, expuso. “Es difícil para los maestros darles tutoría porque algunos de nuestros estudiantes necesitan la explicación en su idioma”.

Por ejemplo, para una estudiante de habla francesa, el personal de la escuela Hug coordinó llamadas con tres personas: la estudiante, su maestra de clase y una maestra de idiomas que sirvió de intérprete.

La educación a distancia es desafiante pero inspira creatividad. Ahora la pregunta es: ¿Es sostenible operar y educar de esta manera?

Este reportaje se produjo originalmente para KUNR Public Radio en asocio con Noticiero Móvil.