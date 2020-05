COVID-19 cases in Washoe County: 1,022 total, 37 dead, 431 recovered

Support This Is Reno’s COVID-19 news coverage We are reporting daily on how the coronavirus is impacting the Reno area. This coverage is outside of our paywall, provided free of charge.



Please support us by becoming a subscriber or contributing a tax-deductible donation to our COVID-19 news fund. Any amount is appreciated. DONATE

MAY 6

Washoe County surpassed 1,000 cases of COVID-19. There have been two additional deaths since May 4, including a woman in her 90s who is under investigation to determine if she had underlying health conditions, and a man in his 70s with underlying health conditions.

A Washoe County Human Services Agency contractor working at The Kids Kottage shelter tested positive for COVID-19 on May 5. The worker began feelings symptoms over the weekend and was last at the shelter on April 30. The individual is remaining home.

Total COVID-19 cases in Washoe County: 1,022 (+8 from 5/5)

Deaths: 37 (+1)

Recoveries: 431 (+16)

Active cases: 554 (-9)

Currently hospitalized: 59 (+3)

Cases who have discharged from hospital: 74 (+1)

Hospital bed and ventilator information

In Washoe County as of May 5, 2020:

60 percent of short-term, acute-care hospital beds are occupied (+4% since May 4)

38 percent of the Intensive Care Unit beds are occupied (-5%)

16 percent of ventilators are in use (-6%)

ACTUALIZACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL 6 DE MAYO

Se reporta un fallecimiento adicional relacionado con el COVID-19 y 8 casos adicionales positivos

El Centro Regional de Información reporta un fallecimiento adicional relacionado con el COVID-19 en el Condado de Washoe: Una hombre en los 70 años de edad con condiciones preexistentes.

Este es el fallecimiento número 37 relacionado con el COVID-19 en el Condado de Washoe.

Total de casos de COVID-19 en el Condado de Washoe: 1,022 (+8 desde 5/5)

Fallecimientos: 37 (+1)

Recuperaciones: 431 (+16)

Casos activos: 554 (-9)

Hospitalizados actualmente: 59 (+3)

Casos dados de alta del hospital: 74 (+1)

Información sobre camas de hospital y ventiladores

En el Condado de Washoe hasta el 5 de mayo del 2020:

60 por ciento de las camas de hospital a corto plazo para cuidados agudos están ocupadas (+4% desde el 4 de mayo)

38 por ciento de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos están ocupadas (-5%)

16 por ciento de los ventiladores están en uso (-6%)

Más de 100 agencias locales han recibido EPP

El Equipo de Administración de Incidentes, (IMT, por sus siglas en inglés), de COVID-19 está trabajando con más de 100 agencias locales para distribuir equipos de protección personal (EPP) que incluye a las fuerzas del orden público, personal de primeros auxilios, centros de atención médica y centros de cuidado a largo plazo. El IMT obtiene PPE del Estado de Nevada, a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y mediante la compra de compañías privadas.

El EPP incluye máscaras, guantes, caretas, batas y más. Se han distribuido más de 83,000 cajas de PPE. Algunas de esas entidades son:

Incline Community Hospital

REMSA

Salud reconocida

Ciudad de Reno

Ciudad de Sparks

Saint Mary’s

Truckee Meadows Fire & Rescue

Universidad de Nevada, Reno

Condado de Washoe

Oficina del Sheriff del Condado de Washoe

Estamos trabajando para divulgar información al público sobre la cantidad de EPP que se distribuye a la comunidad.

Se les pide a los residentes a celebrar responsablemente el Día de las Madres

Se les pide a los residentes del Condado de Washoe que celebren responsablemente el Día de las Madres, este domingo 10 de mayo y limiten las reuniones grandes para evitar la posible transmisión de COVID-19.

Alentamos a los residentes a encontrar formas creativas y únicas de agradecer a las madres en este día especial y no ponerlas en riesgo de exposición al COVID-19. Vea este video sobre lo que es el distanciamiento social video on what social distancing is y cómo esto es efectivo para reducir la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad.

Si tiene una emergencia médica, llame al 9-1-1.

El Centro de Información Regional y REMSA les recuerdan a los residentes que llamar al 9-1-1 e ir a la sala de emergencias en este momento, incluso en medio de la pandemia de COVID-19, es seguro. Si experimenta síntomas como un derrame cerebral, paro cardíaco, una reacción alérgica grave, sangrado incontrolado, pérdida repentina de la conciencia, dolor abdominal intenso, dolor en el pecho o dificultad para respirar, no dude en llamar al 9-1-1 en caso de emergencia. Leer más aquí. Read more here.

ACTUALIZACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL 5 DE MAYO

Se reporta un fallecimiento adicional relacionado con el COVID-19, el número de casos positivos sobrepasa los 1,000

Reno/Sparks, NV – El Centro Regional de Información reporta un fallecimiento adicional relacionado con el COVID-19 en el Condado de Washoe: Una mujer en los 90 años de edad, se está investigando si tenía condiciones preexistentes.

Este es el fallecimiento número 36 relacionado con el COVID-19 en el Condado de Washoe.

Además, ya sobrepasamos los 1,000 casos de COVID-19 en el Condado de Washoe, con un total de 1,014. Hubo 15 recuperaciones adicionales.

Total de casos de COVID-19 en el Condado de Washoe: 1,014 (+28 desde 5/4)

Fallecimientos: 36 (+1)

Recuperaciones: 415 (+15)

Casos activos: 563 (+9)

Hospitalizados actualmente: 56 (+1)

Casos dados de alta del hospital: 73 (+1)

Información sobre camas de hospital y ventiladores

En el Condado de Washoe hasta el 4 de mayo del 2020:

56 por ciento de las camas de hospital a corto plazo para cuidados agudos están ocupadas (-1% desde el 3 de mayo)

43 por ciento de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos están ocupadas (-11%)

22 por ciento de los ventiladores están en uso (+7%)

Un contratista a través de la Agencia de Servicios Humanos del Condado de Washoe (HSA, por sus siglas en ingles), que trabaja en el alberge The Kids Kottage ha dado positivo a la prueba de COVID-19.

El trabajador comenzó a experimentar síntomas relacionados con el virus COVID-19 durante el fin de semana. No ha trabajado en el alberge desde el jueves pasado. Ya no se presentó a trabajar y se quedó en casa durante el proceso de prueba. Su prueba dio positivo el día de hoy, previo este comunicado, y actualmente está descansando en casa.

La agencia contratada está trabajando con el Distrito de Salud del Condado de Washoe para una mayor investigación. Se está proporcionando información al Distrito de Salud sobre todas las personas que pueden haber estado en contacto con estos empleados. La HSA brinda apoyo al personal contratado y está preparada para tomar cualquier medida adicional que el Distrito de Salud del Condado de Washoe considere apropiada.

Ningún niño o personal ha mostrado síntomas de COVID-19 hasta este momento.

“Nuestros buenos deseos y oraciones están con nuestro empleado que fuera diagnosticado con COVID-19. Le deseamos una pronta recuperación”, dijo la directora de la HSA, Amber Howell. “La salud de nuestro personal y de los niños bajo nuestro cuidado es primordial. Continuaremos siguiendo las recomendaciones del Distrito de Salud del Condado de Washoe a lo largo de este proceso”.

Actualización de prueba de anticuerpos

El Laboratorio de Salud Pública del Estado de Nevada está implementando un plan para pruebas limitadas de anticuerpos. Pronto, el laboratorio pronto comenzará a recopilar datos críticos necesarios antes de que las pruebas estén ampliamente disponibles para uso clínico.

Leer más aquí. Read more here.

Se expande la capacidad de pruebas del sitio Drive-thru del condado de Washoe

Las pruebas de COVID-19 en el sitio de drive-thru del Condado de Washoe se han expandido para permitir más pruebas.

El número de estaciones para realizar las pruebas aumentó de cuatro a seis. En el período de prueba del lunes, el personal del Distrito de Salud y la Guardia Nacional programaron a la mayoría de los pacientes en el período de prueba temprano para evaluar a cuántas personas podían hacerse la prueba. El equipo pudo recolectar muestras de 150 personas en la primera hora de operación. Hubo 211 personas evaluadas en un período de cuatro horas.

El Equipo de Administración de Incidentes (IMT) de COVID-19 está trabajando para comenzar a evaluar a más personas, incluyendo a aquellas que no muestran síntomas. Esas personas incluyen personal de primeros auxilios y trabajadores del sector de la salud, personas en centros de cuidado a largo plazo y aquellos que tienen problemas de accesibilidad.

Se alienta a los residentes que tienen síntomas de COVID-19, que incluyen tos, dificultad para respirar y otros, cough, shortness of breath and others a hacerse la prueba. Para completar una evaluación de riesgos y potencialmente hacerse la prueba de COVID-19, llame al 775-328-2427, o complete un formulario de evaluación de riesgos en línea or fill out a risk assessment form online (Complete el formulario de evaluación COVID-19).

Se les pide a los residentes a celebrar responsablemente el Cinco de Mayo

Se les pide a los residentes del Condado de Washoe que celebren el Cinco de Mayo de manera responsable y limiten las reuniones grandes para evitar la posible transmisión de COVID-19.

Vea este video sobre lo que es el distanciamiento social video on what social distancing is y cómo este es efectivo para reducir la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad.

El Distrito Escolar, el Banco de Alimentos han proporcionado 150,000 comidas a los estudiantes (w / video)

El Departamento de Servicios de Nutrición del Distrito Escolar del Condado de Washoe se asoció con el Banco de Alimentos del Norte de Nevada en la distribución de comidas para la comunidad. Han proporcionado casi 150,000 comidas a los estudiantes en las últimas siete semanas desde que inició la educación a distancia. Vea el video aquí Watch the video here.

La Oficina del Sheriff comenzará el regreso gradual de los servicios comenzando con CCW y permisos de trabajo

El miércoles 6 de mayo del 2020, la Oficina del Sheriff del Condado de Washoe comenzará un despliegue de servicios tomando todas las precauciones y modificados que se han reducido debido a las preocupaciones de COVID-19. Los permisos para portar armas ocultas (CCW) y los permisos de trabajo se procesarán solo con cita previa. Para obtener información detallada, siga esta liga, For detailed information, follow this link.

El Condado de Washoe presenta el documento, Camino a la Recuperación, a la oficina del gobernador

El Condado de Washoe trabajó junto con sus departamentos, incluyendo el Distrito de Salud, para presentar una actualización al Panel Asesor de Empoderamiento Local (LEAP) del Gobernador con respecto al progreso en la reapertura. Lee el informe aquí. Read the report here.

MAY 4

County officials said today two more people have died from coronavirus disease. One was a man in his 80s with underlying health conditions. The other: A woman in her 90s with underlying health conditions.

There are 11 new positive cases and 18 more recoveries.

Total COVID-19 cases in Washoe County: 988 (+11 from 5/3)

Deaths: 34 (+1)

Recoveries: 400 (+18)

Active cases: 554 (-8)

Currently hospitalized: 55 (+4)

Cases who have discharged from hospital: 72 (+1)

Hospital bed and ventilator information

In Washoe County as of May 3, 2020:



57 percent of short-term, acute-care hospital beds are occupied (+3% since May 2)

54 percent of the Intensive Care Unit beds are occupied (+3%)

15 percent of ventilators are in use (-2%)

ACTUALIZACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN REGIONAL – 4 DE MAYO

Se reporta un fallecimiento adicional relacionado con COVID-19, 400 residentes en el Condado de Washoe se han recuperado

Reno/Sparks, NV – El Centro de Información Regional reporta un fallecimiento adicional relacionado con COVID-19 en el Condado de Washoe: Mujer en sus 90 años con condiciones médicas subyacentes.



Este es el fallecimiento 34 relacionado con COVID-19 en el Condado de Washoe.



Adicionalmente, se reportan 400 recuperaciones en total de COVID-19 (coronavirus) y 11 casos positivos adicionales.



Total de casos de COVID-19 en el Condado de Washoe: 988 (+11 desde 5/3)

Fallecimientos: 34 (+1)

Recuperaciones: 400 (+18)

Casos activos: 555 (-7)

Hospitalizados actualmente: 55 (+4)

Casos dados de alta del hospital: 72 (+1)

Información sobre camas hospitalarias y ventiladores

En el Condado de Washoe desde el 3 de mayo, 2020:



57 por ciento de las camas hospitalarias de corto plazo para cuidados agudos están en uso (+3% desde el 2 de mayo)

54 por ciento de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos están en uso (+3%)

15 por ciento de los ventiladores están en uso (-2%)

Se les encomia a los residentes a usar precaución al celebrar el Cinco de Mayo

A sus residentes, Washoe County les pide que usen precauciones al celebrar el Cinco de Mayo el martes y eviten convivios numerosos para prevenir la posible transmisión de COVID-19 (coronavirus).



Los casos activos de COVID-19 llegaron a su punto más alto la semana pasada y el Distrito de Salud reporta que su aumento se debió a convivios numerosos durante la celebración de la Pascua. Entendemos la importancia y tradición de dicha celebración, pero esperamos que la directriz sobre distanciamiento social se observe para prevenir exposición adicional de COVID-19.



Las pruebas de COVID-19 se expandirán para que incluyan a socorristas, trabajadores de salud, y más El Equipo Directivo de Incidentes (IMT) de COVID-19 está trabajando para iniciar pruebas a todo socorrista y trabajador de salud que haya o no desplegado síntomas de COVID-19.



La actualización al protocolo para pruebas de personas sin síntomas solo aplica a dichas personas por el momento. El IMT también está proveyendo kits de pruebas a los centros de atención a largo termino con personal médico para administrar pruebas a aquellos con accesibilidad limitada.



Aquellas personas que tengan síntomas de COVID-19, incluyendo tos, falta de aliento y más síntomas se les encomia que reciban una prueba. Para completar un asesoramiento de riesgo y potencialmente recibir una prueba de COVID-19, favor de llamar al 775-328-2427, o llene el formulario por línea. (Complete el formulario de evaluación COVID-19).



Mes de Concientización a Incendios – Video PSA (Anuncio de Servicio al Público)

Los departamentos regionales de incendios gustan recordarles a los medios de comunicación y al público que Mayo es el mes de Concientización a los Incendios. Se espera que las condiciones máximas para incendios en Truckee Meadows ocurra alrededor del 1 de junio, con condiciones secas pronosticadas. Se les encomia a los residentes a aprender más sobre como proteger sus hogares y comunidades en contra de los incendios, en adición se les pide ayudar a los bomberos a reducir el número de incendios provocados por humanos.



Los jefes regionales de incendios han proveído consejos sobre como protegerse de incendios durante la primavera y el verano con este video producido por el Centro de Información Regional. Favor de ayudarnos a mantener a nuestros socorristas enfocados en sus esfuerzos a responder a emergencias locales, incluyendo COVID-19, en vez de gastar tiempo valioso y sus recursos en incendios incontrolables durante la primavera y el verano.

MAY 3

There are 28 new positive COVID-19 cases in Washoe County, officials announced today. There are also 19 new recoveries.

Total COVID-19 cases in Washoe County: 977 (+28 from 5/2)

Deaths: 33 (+0)

Recoveries: 382 (+19)

Active cases: 562 (+9)

Currently hospitalized: 51 (+3)

Cases who have discharged from hospital: 71 (+2)

Hospital bed and ventilator information

In Washoe County as of May 2, 2020:



60 percent of short-term, acute-care hospital beds are occupied (+3% since April 30)

51 percent of the Intensive Care Unit beds are occupied (+2%)

17 percent of ventilators are in use (-4%)

Total number of COVID-19 tests in Washoe County: 9,885 (-25 from April 29)

As of April 30, 2020, a total of 9,885 COVID-19 tests have been performed in Washoe County. The tests may include non-Washoe County residents who were tested in Washoe County. Note: The number will sometimes decrease based on the removal of cases who were tested in Washoe County but live outside Washoe County.



Know the COVID-19 symptoms, get tested

Residents who have symptoms of COVID-19, including cough, shortness of breath and others are encouraged to get tested. To complete a risk assessment and potentially get tested for COVID-19, call 775-328-2427, or fill out a risk assessment form online (Complete el formulario de evaluación COVID-19).

ACTUALIZACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL 3 DE MAYO

Se reportan 28 casos adicionales de COVID-19 y 19 recuperaciones en el Condado de Washoe

El Centro Regional de Información reporta 19 recuperaciones más y 28 casos positivos adicionales de COVID-19 en el Condado de Washoe.



Total de casos de COVID-19 en el Condado de Washoe: 977 (+28 desde 5/2)

Fallecimientos: 33 (+0)

Recuperaciones: 382 (+19)

Casos activos: 562 (+9)

Hospitalizados actualmente: 51 (+3)

Casos dados de alta del hospital: 71 (+2)

Información sobre camas de hospital y ventiladores

En el Condado de Washoe hasta el 2 de mayo del 2020:



60 por ciento de las camas de hospital a corto plazo para cuidados agudos están ocupadas (-3% desde el 30 de abril)

51 por ciento de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos están ocupadas (+2%)

17 por ciento de los ventiladores están en uso (-4%)

Número total de pruebas COVID-19 en el Condado de Washoe: 9,885 (-25 desde el 29 de abril)

Hasta el 30 de abril del 2020 se han realizado un total de 9,885 pruebas COVID-19 en el Condado de Washoe. Nota: El número de casos a veces disminuirá basado en la eliminación de las pruebas que se hicieron a casos en el Condado de Washoe pero que viven fuera del Condado de



Sepa los síntomas de COVID-19, hágase la prueba

Se les alienta a las personas que tengan síntomas de COVID-19, incluyendo tos, dificultad para respirar, cough, shortness of breath and others a que se hagan la prueba. Para completar una evaluación de riesgo llame al 775-328-2427, o complete el cuestionario en línea fill out a risk assessment form online (Complete el formulario de evaluación COVID-19).



Obtenga más información en COVID-19 testing on the COVID-19 Washoe website.

MAY 2

There are 28 new COVID-19 cases today in Washoe County, according to county officials. The regional information team announced 20 new recoveries as well.

Total COVID-19 cases in Washoe County: 949 (+28 from 5/1)

Deaths: 33 (+0)

Recoveries: 363 (+20)

Active cases: 553 (+7)

Currently hospitalized: 48 (+5)

Cases who have discharged from hospital: 69 (+3)

Hospital bed and ventilator information

April 30, 2020:



57 percent of short-term, acute-care hospital beds are occupied (-3% since April 29)

49 percent of the Intensive Care Unit beds are occupied (+0%)

21 percent of ventilators are in use (+0%)

Testing updates

As of April 30, 2020, 9,885 COVID-19 tests have been performed in the county. The tests may include non-Washoe County residents who were tested in Washoe County. Note: The number will sometimes decrease based on the removal of cases who were tested in Washoe County but live outside Washoe County.

ACTUALIZACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INFORMACIÓN PAR EL 2 DE MAYO

Se reportan 28 casos adicionales positivos de COVID-19 y 20 recuperaciones en el Condado de Washoe

El Centro Regional de Información reporta 28 casos adicionales de COVID-19 en el Condado de Washoe y 20 recuperaciones más.



Total de casos de COVID-19 en el Condado de Washoe: 949 (+28 desde 5/1)

Fallecimientos: 33 (+0)

Recuperaciones: 363 (+20)

Casos activos: 553 (+7)

Hospitalizados actualmente: 48 (+5)

Casos dados de alta del hospital: 69 (+3)

Información sobre camas de hospital y ventiladores

En el Condado de Washoe hasta el 30 de abril del 2020:



57 por ciento de las camas de hospital a corto plazo para cuidados agudos están ocupadas (-3% desde el 29 de abril)

49 por ciento de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos están ocupadas (+0%)

21 por ciento de los ventiladores están en uso (+0%)

Número total de pruebas COVID-19 en el Condado de Washoe: 9,885 (-25 desde el 29 de abril)

Hasta el 30 de abril del 2020 se han realizado un total de 9,885 pruebas COVID-19 en el Condado de Washoe. Nota: El número de casos a veces disminuirá basado en la eliminación de las pruebas que se hicieron a casos en el Condado de Washoe pero que viven fuera del Condado de



Guía para empleadores sobre COVID-19 en el lugar de trabajo

Debido a que el Gobernador Sisolak está abriendo gradualmente negocios no esenciales, el Distrito de Salud del Condado de Washoe está brindando a los empleadores una guía sobre la situación de COVID-19 en el lugar de trabajo.



Esta útil herramienta responde preguntas generales de COVID-19, helpful tool answers general COVID-19 questions tales como medidas preventivas que los negocios pueden tomar y qué hacer si un empleado da positivo o si un empleado ha estado expuesto a un caso confirmado positivo.



Ver guía para empleadores – COVID-19 en el lugar de trabajo (COVID-19 en el lugar de trabajo). COVID-19 en el lugar de trabajo



El Distrito de Salud no abrirá albercas según la directiva del Gobernador

Según la directiva del Gobernador Sisolak con respecto a COVID-19, el Distrito de Salud del Condado de Washoe no abrirá las albercas y los spas hasta nuevo aviso o programe inspecciones de apertura. Una vez que el Gobernador levante la prohibición, el Distrito de Salud trabajará con los operadores para abrir las albercas lo más rápido posible. El Distrito de Salud proporcionará orientación sobre la apertura, así como buenas prácticas operativas de distanciamiento social en ese momento. Esperamos que las albercas puedan abrirse en el 2020, pero dependerá de si la directiva es levantada.



El aplazamiento de tarifas según lo aprobado por la Junta de Salud está disponible, hasta 60 días después de que la directiva para los negocios no esenciales sea levantada. La aplicación de un aplazamiento de tarifa se puede encontrar aquí, application of a fee deferral can be found here. La Junta de Salud no ha decidido desestimar las tarifas de permisos para el 2020 en este momento. Se requiere que las albercas y los spas tengan un permiso independientemente de si están en uso o no, ya que pueden representar una amenaza para el público incluso sin operación. Las albercas que no están en uso aún reciben inspección por parte del Distrito de Salud para garantizar que las puertas estén aseguradas para evitar el acceso público y que no haya agua estancada que genere problemas de vectores.



Sitios de prueba abiertos para aquellos con síntomas de COVID-19

Se alienta a los residentes que tienen síntomas de COVID-19, que incluyen tos, dificultad para respirar y otros, cough, shortness of breath and others a hacerse la prueba. Para completar una evaluación de riesgos y potencialmente hacerse la prueba de COVID-19, llame al 775-328-2427, o complete un formulario de evaluación de riesgos en línea (Complete el formulario de evaluación COVID-19), fill out a risk assessment form online (Complete el formulario de evaluación COVID-19



Obtenga más información sobre las pruebas de COVID-19 en COVID-19 testing on the COVID-19 Washoe website.

MAY 1

Afternoon update: Another death was announced this afternoon. The deceased is a male in his 70s with underlying health conditions.

—

The Regional Information Center team reported today a large increase in the number of COVID-19 cases, including two additional deaths.



The deceased are a woman in her 60s and a female in her 40s with underlying health conditions. There have been 32 COVID-19-related deaths.



An additional 48 additional COVID-19 cases were reported for a total of 546 active cases. That is the highest one-day jump in positive cases and the most active cases at any point. There were 11 additional recoveries.



Total COVID-19 cases in Washoe County: 921 (+48 from 4/30)

Deaths: 32 (+2)

Recoveries: 343 (+11)

Active cases: 546 (+35)

Currently hospitalized: 43 (+0)

Cases who have discharged from hospital: 66 (+0)

Hospital bed and ventilator information

In Washoe County as of April 29, 2020:



60 percent of short-term, acute-care hospital beds are occupied (+4% since April 28)

49 percent of the Intensive Care Unit beds are occupied (+4%)

21 percent of ventilators are in use (+1%)

APRIL 29

There was another death from the coronavirus disease announced today. County officials reported a man in his 70s with underlying health conditions died. He is the 30th person to die in Washoe County from COVID-19.

The count reported 24 more people recovered from the COVID-19 while another 14 were diagnosed with the conronavirus.

Total COVID-19 cases in Washoe County: 848 (+14 from 4/28)

Deaths: 30 (+1)

Recoveries: 321 (+24)

Active cases: 497 (-11)

Currently hospitalized: 37 (+0)

Cases who have discharged from hospital: 64 (+1)

Hospital bed and ventilator information

In Washoe County as of April 28, 2020:



56 percent of short-term, acute-care hospital beds are occupied (-1% since April 27)

45 percent of the Intensive Care Unit beds are occupied (-6%)

20 percent of ventilators are in use (-2%)

ACTUALIZACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INFORMACIÓN PAR EL 29 DE ABRIL

Se reporta un fallecimiento más relacionado con el COVID-19 en el Condado de Washoe



El Centro Regional de Información reporta un fallecimiento más relacionado con el COVI-19 en el Condado de Washoe: Un hombre en los 70 años d edad con condiciones preexistentes. Este es el fallecimiento numero 30 relacionada con el COVID-19 en el Condado de Washoe.



Además, hubo 24 recuperaciones adicionales y 14 casos más positivos de COVID-19 en el Condado de Washoe.



Total de casos de COVID-19 en el Condado de Washoe: 848 (+14 desde 4/28)

Fallecimientos: 30 (+1)

Recuperaciones: 321 (+24)

Casos activos: 497 (-11)

Hospitalizados actualmente: 37 (+0)

Casos dados de alta del hospital: 64 (+1)

Información sobre camas de hospital y ventiladores

En el Condado de Washoe hasta el 28 de abril de 2020:



56 por ciento de las camas de hospital a corto plazo para cuidados agudos están ocupadas (+1% desde el 26 de abril)

45 por ciento de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos están ocupadas (-2%)

20 por ciento de los ventiladores están en uso (+1%)

Número total de pruebas COVID-19 en el Condado de Washoe: 9,910 (+286 desde el 28 de abril)

Hasta el 29 de abril del 2020 se han realizado un total de 9,910 pruebas COVID-19 en el Condado de Washoe. Las pruebas incluyen a residentes que no son del Condado de Washoe pero que fueron evaluados en el Condado de Washoe.



Reunión Virtual – Viernes 1 de mayo del 2020 a la 1 p.m.

La reunión Virtual Virtual Town Hall del Centro Regional de Información de esta semana será en español, con subtítulos en inglés. La reunion Virtual se transmitirá en vivo el viernes 1 de mayo a la 1 p.m. en City of Reno YouTube (en línea) y en el CW (televisión).

APRIL 28

The county’s regional Information team reported this evening another death from COVID-19. The 29th victim was a woman in her 40s with underlying health conditions.

Officials also reported today 14 new cases of the coronavirus disease and 19 recoveries.

Total COVID-19 cases in Washoe County: 834 (+14 from 4/27)

Deaths: 28 (+0)

Recoveries: 297 (+19)

Active cases: 509 (-5)

Currently hospitalized: 37 (-1)

Cases who have discharged from hospital: 63 (+1)

Hospital bed and ventilator information

In Washoe County as of April 27, 2020:



56 percent of short-term, acute-care hospital beds are occupied (+1% since April 26)

45 percent of the Intensive Care Unit beds are occupied (-2%)

20 percent of ventilators are in use (+1%)

Total number of COVID-19 tests in Washoe County: 9,624 (+151 from April 27)

As of April 28, 2020, a total of 9,624 COVID-19 tests have been performed in Washoe County. The tests may include non-Washoe County residents who were tested in Washoe County.

COVID-19 testing capacity expanding, residents with symptoms encouraged to complete risk assessment

The Washoe County drive-thru testing site has ample supplies and availability to test people who are showing symptoms of COVID-19 for testing.



To complete a risk assessment, call 775-328-2427, or fill out a risk assessment form online (Complete el formulario de evaluación COVID-19).



The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) increased the number of symptoms associated with COVID-19. In addition to fever, cough and shortness of breath, updated symptoms include:



Chills

Repeated shaking with chills

Muscle pain

Headache

Sore throat

New loss of taste or smell

ACTUALIZACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN PARA EL 28 DE ABRIL

Se reportan 19 recuperaciones de COVID-19 en el Condado de Washoe



Reno/Sparks, NV – El Equipo Regional de Información reporta 19 recuperaciones, 14 casos positivos adicionales y en general, una reducción en el número de casos activos. El Centro de Información Regional reporta un fallecimiento más relacionado con el COVID-19 en el Condado de Washoe: Una mujer en los 40 años de edad con condiciones preexistentes.

Total de casos de COVID-19 en el Condado de Washoe: 834 (+14 desde 4/27)

Fallecimientos: 28 (+0)

Recuperaciones: 297 (+19)

Casos activos: 509 (-5)

Hospitalizados actualmente: 37 (-1)

Casos dados de alta del hospital: 63 (+1)

Información sobre camas de hospital y ventiladores

En el Condado de Washoe hasta el 27 de abril de 2020:



56 por ciento de las camas de hospital a corto plazo para cuidados agudos están ocupadas (+1% desde el 26 de abril)

45 por ciento de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos están ocupadas (-2%)

20 por ciento de los ventiladores están en uso (+1%)

Número total de pruebas COVID-19 en el Condado de Washoe: 9,624 (+151 desde el 27 de abril)

Hasta el 28 de abril del 2020 se han realizado un total de 9,624 pruebas COVID-19 en el Condado de Washoe. Las pruebas incluyen a residentes que no son del Condado de Washoe pero que fueron evaluados en el Condado de Washoe.



Se agrega información al Panel de COVID-19

El Equipo de Información Regional continúa agregando información a su panel de control COVID-19. La última actualización incluye una gráfica que muestra una media móvil de 7 días, que agrega contexto a la curva y ofrece una representación histórica de las actualizaciones anteriores. La gráfica se encuentra en Historial de Casos – Case History; busque la pestaña marcada “Media móvil de 7 días“-“7-Day Moving Average.”



Además, los usuarios también pueden descargar una hoja de cálculo de datos de acuerdo al Código Postal. En Historial de Casos – Case History, seleccione la pestaña “Mapa de Código Postal” – “Zip Code Map”. En la esquina superior derecha, busque el botón “Descargar esta tabla” – “Download This Table.”



Al hacer clic, se descarga una hoja de cálculo con los datos utilizados para formular el Mapa del Código Postal.



Ahora hay 19 puntos de datos en el Panel COVID-19.



Ampliación de la capacidad de prueba COVID-19, se alienta a los residentes con síntomas a completar la evaluación de riesgos



El sitio de pruebas Drive-thru del Condado de Washoe tiene amplios suministros y disponibilidad para hacer la prueba a las personas que muestren síntomas de COVID-19.



Para completar una evaluación de riesgo, llame al 775-328-2427, o complete un formulario de evaluación de riesgo en línea fill out a risk assessment form online (Complete el formulario de evaluación COVID-19).



El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) agregó varios síntomas a la lista. Además de fiebre, tos, dificultad para respirar, la lista de síntomas actualizada incluye:



Escalofríos

Temblores frecuentes con escalofríos

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Pérdida del sentido del gusto y olfato.

Para obtener más información ver COVID-19 testing on the COVID-19 Washoe website.





APRIL 27

County officials reported today an additional COVID-19-related death in Washoe County. The deceased is male in his 50s with underlying health conditions.



The total COVID-19-related deaths in Washoe County is now 28. Officials also reported 16 more positive COVID-19 cases and 13 recoveries.



Total COVID-19 cases in Washoe County: 820 (+16 from 4/26)

Deaths: 28 (+1)

Recoveries: 278 (+13)

Active cases: 514 (+2)

Currently hospitalized: 38 (-2)

Cases who have discharged from hospital: 62 (+3)

Hospital bed and ventilator information

In Washoe County as of April 25, 2020:



57 percent of short-term, acute-care hospital beds are occupied (-2% since April 24)

51 percent of the Intensive Care Unit beds are occupied (+1%)

22 percent of ventilators are in use (+1%)

Total number of COVID-19 tests in Washoe County: 9,472 (+1,013 from April 23)

As of April 27, 2020, a total of 9,472 COVID-19 tests have been performed in Washoe County. The tests may include non-Washoe County residents who were tested in Washoe County.

Hospital bed and ventilator information

In Washoe County as of April 25, 2020:



57 percent of short-term, acute-care hospital beds are occupied (-2% since April 24)

51 percent of the Intensive Care Unit beds are occupied (+1%)

22 percent of ventilators are in use (+1%)

Total number of COVID-19 tests in Washoe County: 9,472 (+1,013 from April 23)

As of April 27, 2020, a total of 9,472 COVID-19 tests have been performed in Washoe County. The tests may include non-Washoe County residents who were tested in Washoe County.



ACTUALIZACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN PARA EL 27 DE ABRIL

Se reporta un fallecimiento más relacionado con el COVID-19 en el Condado de Washoe



Tel Equipo de Información Regional reporta un fallecimiento más relacionado con el COVID-19 en el Condado de Washoe – un hombre en los 50 años de edad con condiciones preexistentes.



El total de fallecimientos relacionados con el COVID-19 en el Condado de Washoe es de 28.



Hubo 16 casos positivos adicionales de COVID-19 y 13 recuperaciones.



Total de casos de COVID-19 en el Condado de Washoe: 820 (+16 desde 4/26)

Fallecimientos: 28 (+1)

Recuperaciones: 278 (+13)

Casos activos: 514 (+2)

Hospitalizados actualmente: 38 (-2)

Casos dados de alta del hospital: 62 (+3)

Información sobre camas de hospital y ventiladores

En el Condado de Washoe hasta el 25 de abril de 2020:



57 por ciento de las camas de hospital a corto plazo para cuidados agudos están ocupadas (-2% desde el 24 de abril)

51 por ciento de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos están ocupadas (+1%)

22 por ciento de los ventiladores están en uso (+1%)

Número total de pruebas COVID-19 en el Condado de Washoe: 9,472 (+1,013 desde el 23 de abril)

Hasta el 27 de abril de 2020, se han realizado un total de 9,472 de pruebas de COVID-19 en el Condado de Washoe. Las pruebas pueden incluir a residentes que no son del Condado de Washoe pero que fueron evaluados en el Condado de Washoe.

APRIL 26

County officials today reported 13 new COVID-19 cases and 21 recoveries. Two Washoe County Health District employees were announced as having tested postive for COVID-19. They are self isolating, “and it was determined that the employees may have incidentally exposed other employees to COVID-19 at the facility during the infectious period,” officials said.

No members of the public were in contact with the employees.

A sheriff’s deputy at the county jail has also tested positive for the coronavirus disease.

“The deputy was on a regular day off when he began experiencing symptoms related to the COVID-19 virus. He remained at home during the testing process. His test came back positive earlier today,” said Sheriff Darin Balaam.

Total COVID-19 cases in Washoe County: 804 (+13 from 4/25)

Deaths: 27 (+0)

Recoveries: 265 (+21)

Active cases: 512 (-8)

Currently hospitalized: 40 (-3)

Cases who have discharged from hospital: 59 (+6)

ACTUALIZACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL 26 DE ABRIL

Se reportan 21 recuperaciones más de COVID-19 en el Condado de Washoe



El Equipo Regional de Información reporta 21 recuperaciones más de COVID-19 en el Condado de Washoe.



Hubo 13 casos más confirmados como positivos de COVID-19, y el número de casos activos bajó de 520 a 512.



Total de casos de COVID-19 en el Condado de Washoe: 804 (+13 desde 4/25)

Fallecimientos: 27 (+0)

Recuperaciones: 265 (+21)

Casos activos: 512 (-8)

Hospitalizados actualmente: 40 (-3)

Casos dados de alta del hospital : 59 (+6)

¿Quién puede hacerse la prueba de COVID-19?

El Distrito de Salud del Condado de Washoe actualmente está haciendo la prueba de COVID-19 basado en estas tres prioridades basadas en las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). three priorities based on recommendations from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). A continuación esta un resumen de esas prioridades.



La prioridad uno incluye pruebas a pacientes hospitalizados y trabajadores de centros de salud con síntomas. La prioridad dos incluye a los socorristas, pacientes de centros de atención a largo plazo, pacientes de 65 años de edad y mayores con síntomas y pacientes con afecciones de salud subyacentes con síntomas. La prioridad tres incluye trabajadores de infraestructura considerados críticos con síntomas, individuos que no cumplen con ninguna de las categorías anteriores con síntomas, trabajadores de centros de salud y personal de primeros auxilios, individuos con síntomas leves en comunidades que están experimentando un alto número de hospitalizaciones por COVID-19.

El Distrito de Salud del Condado de Washoe ofrece pruebas de COVID-19 gratuitas a través de nuestro sitio de drive-thru. Para completar una evaluación de riesgos, comuníquese con su médico o llame a la línea directa de COVID-19 al 775-328-2427. También puede completar este formulario You can also fill out this form (Complete el formulario de evaluación COVID-19). Obtenga m as información aquí Learn more here.



Información sobre camas de hospital y ventiladores

En el Condado de Washoe hasta el 25 de abril de 2020:



57 por ciento de las camas de hospital a corto plazo para cuidados agudos están ocupadas (-2% desde el 24 de abril)

51 por ciento de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos están ocupadas (+1%)

22 por ciento de los ventiladores están en uso (+1%)

El CDC agrega más a la lista de los síntomas de COVID-19

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) agregó varios síntomas nuevos a la lista de COVID-19. Las primeras indicaciones fueron que la fiebre, la tos y la dificultad para respirar eran indicadores tempranos de COVID-19. Los síntomas actualizados de los CDC incluyen:



Escalofríos

Temblores frecuentes con escalofríos

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Pérdida del sentido del gusto y olfato.

Dos empleados del Distrito de Salud del Condado de Washoe, (WCHD, por sus siglas en inglés), han dado positivo a la prueba de COVID-19 y están auto aislados.



Se completaron las investigaciones de contacto de casos para los empleados del Distrito de Salud y se determinó que los empleados pueden haber expuesto accidentalmente a otros empleados a COVID-19 en las instalaciones durante el período infeccioso. Los empleados que fueron expuestos han sido notificados y se están tomando medidas para garantizar que sea seguro que regresen al trabajo. Ningún miembro del público estuvo en contacto con los empleados, ya que los servicios del Distrito de Salud se cerraron o están disponibles solo con cita previa desde marzo, de acuerdo con la decisión del Gerente de la Oficina del Condado de Washoe de suspender eventos gubernamentales no esenciales, reuniones y actividades comerciales. Washoe County Manager’s Office decision to suspend non-essential government events, meetings and business activities.



Se requiere que los empleados de WCHD realicen una autoevaluación antes de ingresar al lugar de trabajo para garantizar que no haya síntomas de COVID-19 y que ningún empleado tenga una temperatura superior a 100.4 grados.



El oficial de policía de la Oficina del Sheriff del Condado de Washoe da positivo a prueba de COVID-19.

El sheriff del Condado de Washoe, Darin Balaam, informó que un asistente de detención de la Oficina del Sheriff dio positivo a la prueba de COVID-19. Este es el cuarto empleado de la Oficina del Sheriff del Condado de Washoe que da positivo.



El oficial estaba en su día libre regular cuando comenzó a experimentar síntomas relacionados con el virus COVID-19. Permaneció en casa durante el proceso de la prueba. Previamente el día de hoy se le notificó que su prueba dio positivo.

La Oficina del Sheriff continúa trabajando con el Distrito de Salud del Condado de Washoe para una investigación más a fondo. Le está siendo proporcionada información al Distrito de Salud sobre todas las personas que pudieron haber estado en contacto con estos empleados. La Oficina del Sheriff está preparada para tomar cualquier medida adicional que el Distrito de Salud del Condado de Washoe considere apropiada.



Se debe mantener la Distancia Social

Se alienta a los residentes del Condado de Washoe a seguir practicando el distanciamiento social de 6 pies o más. A medida que el clima se calienta, es importante que los residentes continúen tomando medidas para evitar la propagación de COVID-19. Ver más información aquí. See more here.

APRIL 25

The Regional Information Team is reporting two new COVID-19-related deaths in Washoe County. The deceased are:



Male in his 80s with underlying health conditions

Male in his 50s with underlying health conditions

There were 36 additional positive COVID-19 cases and three recoveries.



Total COVID-19 cases in Washoe County: 791 (+36 from 4/24)

Deaths: 27 (+2)

Recoveries: 244 (+3)

Active cases: 520 (+31)

Currently hospitalized: 43 (+1)

Cases who have discharged from hospital: 53 (+3)

Total number of COVID-19 tests in Washoe County: 8,459 (+103)

As of April 23, 2020, a total of 8,459 COVID-19 tests have been performed in Washoe County. The tests may include non-Washoe County residents who were tested in Washoe County.



Hospital bed and ventilator information

In Washoe County as of April 24, 2020:

59 percent of short-term, acute-care hospital beds are occupied (-1% since April 22)

50 percent of the Intensive Care Unit beds are occupied (-4%)

21 percent of ventilators are in use (-6%)

ACTUALIZACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN PARA EL 25 DE ABRIL

Se reportan 2 fallecimientos más relacionadas con el COVID-19 en el Condado de Washoe



El Equipo de Información Regional reporta dos fallecimientos más relacionados con el COVID-19 en el Condado de Washoe. Los fallecidos son:



Un hombre en sus 80 años de edad con condiciones preexistentes.

Un hombre en sus 50 años de edad con condiciones preexistentes.

Hay 36 casos más positivos del COVID-19 y 3 recuperaciones en el Condado de Washoe.



Total de casos de COVID-19 en el Condado de Washoe: 791 (+36 desde 4/24)

Fallecimientos: 27 (+2)

Recuperaciones: 244 (+3)

Casos activos: 520 (+31)

Hospitalizados actualmente: 43 (+1)

Casos dados de alta del hospital: 53 (+3)

APRIL 24

UPDATE: Another person has died from COVID-19. The deceased was a female in her 70s with underlying health conditions.

—

County officials confirmed today that a teen died from COVID-19. The male adolescent had an underlying health condition but reportedly died relatively quickly after presenting symptoms.

District Health Officer Kevin Dick said the teen’s death is a reminder that everybody is susceptible to the coronavirus disease.

County officials also reported another person died, a woman in her 90s with underlying health conditions. They also updated today’s numbers, below:

Total COVID-19 cases in Washoe County: 755 (+19 from 4/23)

Deaths: 25 (+2)

Recoveries: 241 (+17)

Active cases: 490 (+0)

Currently hospitalized: 42 (+0)

Cases who have discharged from hospital: 50 (+1)

ACTUALIZACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN REGIONAL – 24 DE ABRIL

Dos fallecimientos adicionales reportadas en el Condado de Washoe

Reno/Sparks, NV – El Centro de Información Regional informa dos fallecimientos adicionales relacionadas con COVID-19 en el Condado de Washoe.

Los fallecidos son:



Mujer de 90 años con una condición preexistente

Hombre en su adolescencia con una condición preexistente

El total de fallecimientos relacionadas con COVID-19 en el Condado de Washoe es de 24.



Además, hay 19 nuevos casos de COVID-19 en el Condado de Washoe con 17 recuperaciones.



Total de casos de COVID-19 en el Condado de Washoe: 755 (+19 desde el 4/23)

Fallecimientos: 24 (+2)

Recuperaciones: 241 (+17)

Casos activos: 490 (+0)

Actualmente hospitalizados: 42 (+0)

Casos dados de alta del hospital: 50 (+1)



Número total de pruebas COVID-19 en el Condado de Washoe: 8,459 (+103)

Del 23 de abril de 2020 a hoy se realizaron un total de 8,459 pruebas COVID-19 en el Condado de Washoe. Las pruebas incluyen a residentes que no son del Condado de Washoe que fueron evaluados en el Condado de Washoe.



Información sobre camas de hospital y ventiladores

En el Condado de Washoe a partir del 22 de abril de 2020:

60 por ciento de las camas de hospital a corto plazo para cuidados agudos están ocupadas (+3% desde el 20 de abril)

54 por ciento de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos están ocupadas (+1%)

27 ciento de los ventiladores están en uso (+3%)

APRIL 23

One more person, a woman in her 100s, was announced as the latest victim of COVID-19 in Washoe County. It is the 22nd death from the virus since it first reached the Reno area.

County officials also reported 29 more recoveries and 26 new cases of COVID-19 while 42 are hospitalized with the disease.

Total COVID-19 cases in Washoe County: 736 (+26 from 4/22)

Deaths: 22 (+1)

Recoveries: 224 (+29)

Active cases: 490 (-4)

Currently hospitalized: 42 (+2)

Cases who have discharged from hospital: 49 (+6)

ACTUALIZACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN REGIONAL PARA EL 23 DE ABRIL DEL 2020

Se reporta un fallecimiento más en el Condado de Washoe y por primera vez baja el número de casos activos.

Reno/Sparks, NV – El Equipo Regional de Información reporta un fallecimiento más en el Condado de Washoe relacionado con el COVID-19.



La persona fallecida es una persona del sexo femenino en los 100 años de edad, y se está investigando si tenía alguna condición preexistente. Este es el fallecimiento número 22 relacionado con el COVID-19 en el Condado de Washoe.



Además, tuvimos 29 recuperaciones, que es el número más alto que se ha reportado en un solo día en el Condado de Washoe. Los casos activos bajaron por primera vez de 494 a 490 y hubo 26 casos positivos adicionales.



Total de casos de COVID-19 en el Condado de Washoe: 736 (+26 desde 4/22)

Fallecimientos: 22 (+1)

Recuperaciones: 224 (+29)

Casos Activos: 490 (-4)

Hospitalizados actualmente: 42 (+2)

Casos dados de alta del hospital: 49 (+6)

Información de camas de hospitales y ventiladores

En el Condado de Washoe hasta el 22 abril del 2020:



60 por ciento de las camas de hospital a corto plazo para cuidados agudos están ocupadas (+3% desde el 20 de abril)

54 por ciento de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos están ocupadas (+1%)

27 por ciento de los ventiladores están en uso (+3%)

Número total de pruebas COVID-19 en el Condado de Washoe: 8,356 (+204).

Hasta el 22 de abril del 2020, se realizaron un total de 8,356 pruebas COVID-19 en el Condado de Washoe. Las pruebas pueden incluir a residentes que no son del Condado de Washoe a los cuales se les hizo la prueba en el Condado de Washoe.



Informe de raza y etnia COVID-19

La raza y el origen étnico se agregarán al Panel COVID-19 pronto, a continuación se detalla la información para el 23 de abril. El Distrito de Salud no exige que los residentes identifiquen su raza y origen étnico; por lo tanto, los números a continuación no representan la porción completa de personas en el Condado de Washoe que son COVID-19 positivas.



Total de casos positivos de COVID-19 en el Condado de Washoe: 737

Total de informes de raza y etnia: 423 (57 por ciento)

Indio americano / nativo de Alaska: 5 (1%)

Asiático: 14 (3%)

Negro: 8 (2%)

Prefiere no contestar: 1 (0.2%)

Hispano: 203 (48%)

Múltiple: 1 (0.2%)

Nativo de Hawái / Nativo de otra isla del Pacífico: 2 (0.4%)

Blanco: 189 (45%)

APRIL 22

County officials today announced three more deaths from COVID-19. All three of the deceased are males — one in his 80s, one in his 90s and another in his 70s. Each had underlying health conditions.

The county team also said there are 26 new cases and 20 more recoveries.

There were

Total COVID-19 cases in Washoe County: 710 (+26 from 4/21)

Deaths: 21 (+3)

Recoveries: 195 (+20)

Active cases: 495 (+4)

Currently hospitalized: 40 (-1)

Cases who have discharged from hospital: 43 (+1)

Hospital bed and ventilator information

In Washoe County as of April 20, 2020:

57 percent of short-term, acute-care hospital beds are occupied (+2% since April 19)

53 percent of the Intensive Care Unit beds are occupied (-3%)

24 percent of ventilators are in use (even)

CENTRO REGIONAL DE INFORMACION REGIONAL: SE REPORTA UN FALLECIMIENTO MAS

Se reporta el fallecimiento número 21 en el Condado de Washoe

El Equipo de Información Regional reporta un fallecimiento adicional relacionado con el COVID-19

La persona fallecida era un hombre en sus 90 años con condiciones preexistentes. Este es el fallecimiento número 21 relacionado con el COVID-19 en el Condado de Washoe.

ACTUALIZACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN REGIONAL PARA EL 22 DE ABRIL

Se reportan más fallecimientos relacionados con el COVID-19 en el Condado de Washoe



El Equipo Regional de Información reporta dos fallecimientos más relacionados con el COVID-19, aumentando el total a 20 en el Condado de Washoe.



Los Fallecidos son:



Una persona del sexo masculino en los 80 años de edad con condiciones preexistentes.

Una persona del sexo masculino en los 70 años de edad con condiciones preexistentes.

Además, los casos positivos del COVID-19 en el Condado de Washoe han sobrepasado los 700. Se reportaron 25 casos adicionales, llevando el total a 709. Hay 18 recuperaciones más.



Total de casos de COVID-19 en el Condado de Washoe : 710 (+26 desde 4/21)

Fallecimientos: 20 (+2)

Recuperaciones: 195 (+20)

Casos activos: 496 (+4)

Hospitalizados actualmente: 40 (-1)

Casos dados de alta del hospital: 43 (+1)

Información de camas de hospitales y ventiladores

En el Condado de Washoe hasta el 20 abril del 2020:



57 por ciento de las camas de hospital a corto plazo para cuidados agudos están ocupadas (+2% desde el 19 de abril)

53 por ciento de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos están ocupadas (-3%)

24 por ciento de los ventiladores están en uso (Sin cambio)

APRIL 21

The county emergency information team reported today 22 new cases of COVID-19 cases in Washoe County. They also reported nine more recoveries. A new map of positive cases by zip code was also released. These locations are not where the virus was contracted but the zip codes of where residents are self-isolating.

“COVID-19 is spreading throughout our community. Just because one ZIP code might have more cases, that doesn’t mean it is a ‘hot spot,'” officials said.

Total COVID-19 cases in Washoe County: 684 (+22 from 4/20)

Deaths: 18 (+0)

Recoveries: 175 (+9)

Active cases: 491 (+13)

Currently hospitalized: 41 (-2)

Cases who have discharged from hospital: 42 (+5)

Hospital bed and ventilator information

In Washoe County as of April 20, 2020:



57 percent of short-term, acute-care hospital beds are occupied (+2% since April 19)

53 percent of the Intensive Care Unit beds are occupied (-3%)

24 percent of ventilators are in use (even)





ACTUALIZACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN REGIONAL PARA EL 21 DE ABRIL22C casos nuevos y 9 recuperaciones del COVID-19 en el Condado de Washoe

Reno/Sparks, NV – El Equipo de Información Regional reporta 22 casos nuevos del COVID-19 y 9 recuperaciones en el Condado de Washoe.



Total de casos de COVID-19 en el Condado de Washoe: 684 (+22 desde 4/20)

Fallecimientos: 18 (+0)

Recuperaciones: 175 (+9)

Casos active: 491 (+13)

Hospitalizados actualmente: 41 (-2)

Casos dados de alta del hospital: 42 (+5)

Información de camas de hospitales y ventiladores

En el Condado de Washoe hasta el 20 abril del 2020:



57 por ciento de las camas de hospital a corto plazo para cuidados agudos están ocupadas (+2% desde el 19 de abril)

53 por ciento de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos están ocupadas (-3%)

24 por ciento de los ventiladores están en uso (Sin cambio)

APRIL 20

County officials reported today 15 more recoveries from COVID-19 in Washoe County and 25 positive cases.

Total COVID-19 cases in Washoe County: 662 (+25 from 4/19)

Deaths: 18 (+0)

Recoveries: 166 (+15)

Active cases: 477 (+9)

Currently hospitalized: 43 (-1)

Cases who have discharged from hospital: 37 (+4)

ACTUALIZACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN REGIONAL – 20 DE ABRIL

25 nuevos casos de COVID-19, 15 recuperaciones reportadas

Reno/Sparks, NV – El Centro de Información Regional informa de 23 nuevos casos positivos y 15 recuperaciones de COVID-19 en el Condado de Washoe.



Total de casos de COVID-19 en el Condado de Washoe: 662 (+25 desde el 19 de abril)

Fallecimientos: 18 (+0)

Recuperaciones: 166 (+15)

Casos activos: 477 (+9)

Actualmente hospitalizados: 43 (-1)

Casos dados de alta del hospital: 37 (+4)

Información sobre camas de hospital y ventiladores

En el condado de Washoe a partir del 19 de abril de 2020:



55 por ciento de las camas de hospital a corto plazo para cuidados agudos están ocupadas (+1% desde el 16 de abril)

56 por ciento de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos están ocupadas (+7%)

24 ciento de los ventiladores están en uso (-4%)



La prueba COVID-19 es gratuita y no requiere documentación

El Equipo de Incidentes de COVID-19 recuerda a la comunidad que cualquier persona que viva en el Condado de Washoe puede recibir la prueba de COVID-19 en el sitio de pruebas en el estacionamiento del Condado de Washoe siempre que cumplan con los requisitos de una evaluación de riesgos.



Para una evaluación de riesgos, llame al 775-328-2427 o complete este formulario (formulario en Inglés).

APRIL 19

Two more people have died over the weekend from COVID-19, making the total 18. The deceased are a man in his 60s with underlying health conditions and a woman in her 60s with underlying health conditions.

County officials also announced 31 new positive cases of COVID-19 and 17 recoveries.



Total COVID-19 cases in Washoe County: 637 (+31 from 4/18)

Deaths: 18 (+2)

Recoveries: 151 (+17)

Active cases: 468 (+12)

Currently hospitalized: 44 (+4)

Cases who have discharged from hospital: 33 (+2)

ACTUALIZACION DEL CENTRO REGIONAL DE INFORMACION PARA EL 19 DE ABRIL

Se reportan dos muertes adicionales en el Condado de Washoe con un total de 18



Fueron reportadas dos muertes adicionales en el Condado de Washoe, relacionadas con el COVID-19, aumentado el total a 18.



Los fallecidos incluyen:



Un hombre en los 60 años de edad con condiciones de salud preexistentes.

Una mujer en los 60 años de edad con condiciones de salud preexistentes.

Además, se confirmaron 31 casos de COVID-19 positivos adicionales de COVID-19 y 17 recuperaciones en el Condado de Washoe.



Total de casos de COVID-19 en el Condado de Washoe: 637 (+31 desde 4/18)

Fallecimientos: 18 (+2)

Recuperaciones: 151 (+17)

Casos activos: 468 (+12)

Hospitalizados actualmente: 44 (+4)

Casos dados de alta del hospital: 33 (+2)

APRIL 17

County officials said today a 16th person has died from COVID-19.



“The deceased was a female in her 90s with underlying health conditions,” they said.



There are also 16 new cases of COVID-19 for a total of 588. There were four recoveries since yesterday’s report.



Total COVID-19 cases in Washoe County: 588 (+16 from 4/16)

Deaths: 16 (+1)

Recoveries: 119 (+4)

Active cases: 453 (+11)

Currently hospitalized: 40 (+2)

Released from the hospital: 30

Hospital bed and ventilator occupancy

The state licensed bed count in Washoe County for short-term, acute care hospitals is 1,388, with 287 of those being Intensive Care Unit (ICU) beds. The update in Washoe County as of April 17, 2020:

54 percent of short-term, acute-care hospital beds are occupied (+-0% since 4/14)

49 percent of the ICU beds are occupied (+0%)

28 percent of ventilators are in use (+5%)

ACTUALIZACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN REGIONAL PARA EL 17 DE ABRIL

16 fallecidos en el Condado de Washoe

Reno/Sparks, NV – El Centro De Información Regional informa del decimosexto fallecimiento relacionado con el COVID-19 en el Condado de Washoe.



La persona fallecida era una persona del sexo femenino en los 90 años de edad con condiciones preexistentes.



Se informa de 16 casos adicionales de COVID-19 en Condado de Washoe, con un total de 588 residentes. Hubo 4 recuperaciones adicionales.



Total de casos de COVID-19 en el Condado de Washoe: 588 (+16 desde 4/16)

Fallecimientos: 16 (+1)

Recuperaciones: 119 (+4)

Casos activos: 453 (+11)

Hospitalizados actualmente: 40 (+2)

Casos dados de alta del hospital: 30

Ocupación de camas de hospital y ventiladores

El recuento de camas con licencia estatal para hospitales en el Condado de Washoe, para cuidados agudos a corto plazo es de 1,388, de las cuales 287 son camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La actualización en el Condado de Washoe para el 17 de abril del 2020:



54 por ciento de las camas de hospital a corto plazo para cuidados agudos están ocupadas (+- 0% desde 4/14)

49 por ciento de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos están ocupadas (+0%)

28 por ciento de los ventiladores están en uso (+5%)

El Distrito de Salud reanudará las inspecciones de rutina

La división de Servicios de Salud Ambiental del Distrito de Salud del Condado de Washoe, WCHD por sus siglas en inglés, reanudará la realización de inspecciones de rutina a medida que los recursos de personal estén disponibles por parte de la respuesta al COVID-19.



El personal de inspección de WCHD había pausado las inspecciones de rutina para concentrarse solo en investigaciones de quejas, inspecciones de construcción e inspecciones esenciales, de acuerdo con la guía de la FDA durante la pandemia COVID-19 FDA guidance during the COVID-19 pandemic. Muchos en la división de Servicios de Salud Ambiental del Distrito de Salud estuvieron directamente involucrados en la respuesta COVID-19 en el Condado de Washoe, tales como el establecimiento de los sitios para pruebas de drive-thru, entre otras cosas. Más información aquí. More info here.



Manténgase al día sobre le COVID-19 con estos videos informativos



Think before you flush English: https://youtu.be/GDcX75b6iQA

Piense antes de bajarle Español: https://youtu.be/E0QzBpY1MZc

What is social distancing English: https://youtu.be/nIMSJPzCy90

¿Qué es el distanciamiento social? Español: https://youtu.be/1Lov7KzOo1Y

Three essential websites English: https://youtu.be/tOmUrz2EUAM

Tres sitios Web esenciales Español: https://youtu.be/4ttzWb5pML0

Who is at most at risk for COVID-19 English: https://youtu.be/Bi65ucTAR5Y

¿Quién está en mayor riesgo del Covid-19 Español: https://youtu.be/mBfEtQlgQ-k

Nominaciones del Héroe Del Día de Nevada

¿Conoce a alguien que debería ser nominado como el Héroe del Día de Nevada? El gobernador Sisolak está haciendo un llamado por nominaciones para los héroes de Nevada que están haciendo una diferencia positiva durante la pandemia de COVID-19. Por favor nomine a un héroe enviando un correo electrónico a NevadaHerooftheDay@gmail.com o llamando al 775-687-0437.



Tres Sitios Web Esenciales.

Hay muchos excelentes recurso Para entender el COVID-19. Aquí están tres que usted debe conocer:

www.CDC.gov, www.nvhealthresponse.nv.gov and www.covid19washoe.com.

Estos tres sitios web le ayudaran a usted y a sus seres queridos a mantenerse informados sobre las noticias nacionales, estatales y locales sobre el COVID-19



El Censo importa

El Censo importa. Actualmente estamos reportando como estado por debajo del 50%, muy por debajo de los números del censo del 2010. El censo se usa para determinar la representación en el Congreso y los fondos federales. De hecho, el estado perderá más de $ 2,000 en fondos federales por año, por cada persona que no se cuente en el censo de este año. Esos son fondos que se destinan a la educación, atención médica y más de 50 programas federales adicionales. Por favor, anime a todos sus conocidos a completar el censo lo antes posible. Dadas las necesidades del estado a medida que nos recuperamos de esta pandemia, el obtener un conteo exacto este año es más importante que nunca. Vaya a www.census.nv.gov para completar el censo hoy mismo.



Se le pide a la Comunidad encender las luces por los estudiantes de la preparatoria de la Clase del 2020

El WCSD les está pidiendo a los negocios y organizaciones locales que creen letreros y mensajes para recordarles a nuestros estudiantes que se gradúan de la preparatoria: “¡Sé la Luz – y Nunca Dejes de Luchar Por Tus Sueños!” El viernes 17 de abril, a las 8:20 p.m. (2020 en tiempo militar).



La Clase del 2020 del WCSD está a punto de graduarse de la escuela preparatoria, pero por los cierres debido al COVID-19, se están perdiendo algunas de las experiencias más memorables de su último año. WCSD está pidiendo a los miembros de la comunidad que enciendan las luces de sus carteles, carpas y porches para enviar su propio mensaje a nuestros estudiantes que se gradúan. Ver más aquí. See more here.



El Centro de Información Regional de COVID-19 está trabajando para entregar actualizaciones a la comunidad sobre COVID-19 de manera unificada. Encuéntranos en Twitter @COVID19Washoe. Las agencias incluyen: Ciudad de Reno, Ciudad de Sparks, Distrito de Protección contra Incendios de North Lake Tahoe, Tribu Pyramid Lake Paiute, Comisión de Transporte Regional, REMSA, Colonia de Indios de Reno Sparks, Departamento de Policía de Reno, Departamento de Bomberos de Reno, Distrito de Protección contra Incendios de Truckee Meadows, Universidad de Nevada, Reno, el Condado de Washoe, el Distrito de Salud del Condado de Washoe, el Distrito Escolar del Condado de Washoe y la Oficina del Sheriff del Condado de Washoe. También en el grupo están los hospitales del área, el Centro Médico del Norte de Nevada, Renown Health y Saint Mary’s.

APRIL 16

County officials reported today a 15th person has died from COVID-19. The deceased, a female in her 80s, had underlying health conditions. The county also reported 12 new recoveries from the coronavirus and 23 new cases.

Total COVID-19 cases in Washoe County: 572 (+23 from 4/15)

Deaths: 15 (+1)

Recoveries: 115 (+12)

Active cases: 442 (+10)

Currently hospitalized: 38 (+6)

Cases who have discharged from hospital: 33* (+0)

*A miscalculation was provided in previous reports and the number has been reduced.

Actualización del Centro de Información Regional para el 16 de abril

Se reportan 15 fallecidos en el Condado de Washoe



Reno/Sparks, NV – El Centro de Información Regional informa de un fallecimiento más en el Condado de Washoe debido al Covid-19.



La persona fallecida era una persona del sexo femenino en los 80 años de edad, con condiciones preexistentes. Este es el decimoquinto fallecimiento en el Condado de Washoe relacionado con el Covid-19.



Un total de 572 residentes del Condado de Washoe han contraído el COVID-19, con 23 casos nuevos reportados. Hay 12 recuperaciones adicionales.



Total de casos de COVID-19 en el Condado de Washoe: 572 (+23 del 4/15)

Fallecimientos: 15 (+1)

Recuperaciones: 115 (+12)

Casos activos: 442 (+10)

Hospitalizados actualmente: 38 (-6)

Casos dados de alta del hospital: 33* (+0)

* Se había dado un error de cálculo en informes previos y el número ha sido reducido.



Ocupación de camas de hospital y ventiladores en el Condado de Washoe hasta el 14 de abril, 2020. (El mismo que en el informe del 15 de abril)



54 por ciento de las camas de hospital a corto plazo para cuidados agudos están ocupadas (+1% desde 4/13)

49 por ciento de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos están ocupadas (+6%)

23 por ciento de los ventiladores están en uso (+1%)



APRIL 15

Washoe County officials announced today one more person has died from COVID-19, bringing the death total to 14. The county also reported 11 more recoveries and 17 new cases of COVID-19. The man who died was in his 70s.

Washoe County has 103 recoveries.



Total COVID-19 cases in Washoe County: 549 (+17 from 4/14)

Deaths: 14 (+1)

Recoveries: 103 (+11)

Active cases: 432 (+5)

Currently hospitalized: 32 (-2)

Cases who have discharged from hospital: 41 (+0)

Hospital bed and ventilator occupancy information in Washoe County as of April 14, 2020.

54 percent of short-term, acute-care hospital beds are occupied (+1% since 4/13)

49 percent of the Intensive Care Unit beds are occupied (+6%)

23 percent of ventilators are in use (+1%)

Actualización del Centro de Información Regional para el 15 de abril

Decimocuarto fallecimiento reportado en el Condado de Washoe

Reno/Sparks, NV – El Centro de Información Regional informa que un residente más del Condado de Washoe falleció debido al Covid-19.



La persona fallecida era una persona del sexo masculino en los 70 años de edad. Se está investigando si el fallecido tenía condiciones preexistentes. Este es el decimocuarto fallecimiento en el Condado de Washoe relacionado con el Covid-19.



El Condado de Washoe sobrepasó las 100 recuperaciones, con 103 hasta ahora. Se informa de 17 casos adicionales con resultados positivos del COVID-19.



Total de casos de COVID-19 en el Condado de Washoe: 549 (+17 del 4/14)

Fallecimientos: 14 (+1)

Recuperaciones: 103 (+11)

Casos activos: 432 (+5)

Hospitalizados actualmente: 32 (-2)

Casos dados de alta del hospital: 41 (+0)

Ocupación de camas de hospital y ventiladores en el Condado de Washoe hasta el 14 de abril, 2020.



54 por ciento de las camas de hospital a corto plazo para cuidados agudos están ocupadas (+1% desde 4/13)

49 por ciento de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos están ocupadas (+6%)

23 por ciento de los ventiladores están en uso (+1%)

APRIL 14

Washoe County officials announced today one more person has died from COVID-19, bringing the death total to 13. The county also reported 21 more recoveries and 32 new cases of COVID-19. The woman who died was in her 50s with underlying health conditions.

Total COVID-19 cases in Washoe County: 532

Deaths: 13

Recoveries: 92

Active cases: 427

Currently hospitalized: 34

Cases who have discharged from hospital: 41

Actualización del Centro de Información Regional para el 14 de abril

Un fallecimiento mas, 21 recuperaciones, 32 casos positivos reportados por el Condado de Washoe

Reno/Sparks, NV – El Centro de Información Regional informa que un residente más del Condado de Washoe falleció debido al Covid-19.



La persona fallecida era una persona del sexo femenino en los 50 años de edad con condiciones preexistentes. Este es el décimo tercero fallecimiento en el Condado de Washoe relacionado con el Covid-19.



También estamos informando que hay 21 recuperaciones y 32 casos positivos de COVID -19 en el Condado de Washoe. Dos de los casos fueron dados de alta del hospital.



Total de casos de COVID-19 en el Condado de Washoe: 532

Fallecimientos: 13

Recuperaciones: 92

Casos activos: 427

Hospitalizados actualmente: 34

Casos dados de alta del hospital: 41

Ocupación de camas de hospital y ventiladores en el Condado de Washoe hasta el 13 de abril, 2020.



53 por ciento de las camas de hospital a corto plazo para cuidados agudos están ocupadas (53% en 4/13)

43 por ciento de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos están ocupadas (51% en 4/13)

22 por ciento de los ventiladores están en uso (20% en 4/13)

APRIL 13

The total number of COVID-19 cases in Washoe County has reached 500 in just over a month. The first “presumptive positive” COVID-19 case was announced March 5, 2020.

County officials today announced 39 new positive cases and 10 recoveries.

Total COVID-19 cases in Washoe County: 500

Deaths: 12

Recoveries: 71

Active cases: 417

Currently hospitalized: 31

Cases who have discharged from hospital: 39

Hospital bed and ventilator occupancy information in Washoe County as of April 12, 2020.

53 percent of short-term, acute-care hospital beds are occupied

51 percent of the Intensive Care Unit beds are occupied

20 percent of ventilators are in use

APRIL 12

County officials today reported the twelfth death from COVID-19 in Washoe County. The deceased was a male in his 90s.

There are also 46 new cases of COVID-19 and two more recoveries.

Total COVID-19 cases in Washoe County: 461

Deaths: 12

Recoveries: 61

Active cases: 388

Currently hospitalized: 30

Cases who have discharged from hospital: 28

En Español

El Centro de Información Regional informa de un fallecimiento adicional relacionado con COVID-19 en el Condado de Washoe.



El fallecido era un hombre de unos 90 años y se está llevando a cabo una investigación para determinar si había una condición preexistente . Este es el duodécimo fallecimiento en el Condado de Washoe por COVID-19.



También, se informa de 46 casos positivos y dos recuperaciones de COVID-19 en el Condado de Washoe.



Total de casos de COVID-19 en el Condado de Washoe: 461

Fallecimientos: 12

Recuperaciones: 61

Casos activos: 388

Actualmente hospitalizados: 30

Casos dados de alta del hospital: 28

Pruebas: El sábado 11 de abril, el Equipo de Salud para Incidentes de COVID-19 recolectó muestras de 280 residentes en un estacionamiento. Las muestras fueron enviadas al Laboratorio de Salud Pública del Estado de Nevada para su análisis.



El Centro de Información Regional de COVID-19 está trabajando para entregar actualizaciones a la comunidad sobre COVID-19 de manera unificada. Encuentranos en Twitter @COVID19Washoe. Las agencias incluyen: Ciudad de Reno, Ciudad de Sparks, Distrito de Protección contra Incendios de North Lake Tahoe, Tribu Pyramid Lake Paiute, Comisión de Transporte Regional, REMSA, Colonia de Indios de Reno Sparks, Departamento de Policía de Reno, Departamento de Bomberos de Reno, Distrito de Protección contra Incendios de Truckee Meadows, Universidad de Nevada, Reno, el Condado de Washoe, el Distrito de Salud del Condado de Washoe, el Distrito Escolar del Condado de Washoe y la Oficina del Sheriff del Condado de Washoe. También en el grupo están los hospitales del área, el Centro Médico del Norte de Nevada, Renown Health y Saint Mary’s.

APRIL 11

The Regional Information Center is reporting one additional COVID-19-related death, 26 additional positive cases and 18 recoveries in Washoe County.



The deceased was a female in her 90s with an underlying health condition and is the 11th death in Washoe County from COVID-19.



Total COVID-19 cases in Washoe County: 415

Deaths: 11

Recoveries: 59

Active cases: 345

Currently hospitalized: 32

Residents asked to limit gatherings for Easter

The COVID-19 Incident Management Team (IMT) is asking residents maintain social distancing and limit the number of people gathering at community locations and in households for the Easter holiday.

APRIL 10

County officials reported today an 26 additional positive cases and three recoveries of COVID-19 in Washoe County.



Total COVID-19 cases in Washoe County: 389

Deaths: 10

Recoveries: 41

Active cases: 338

Currently hospitalized: 30

Below are hospital bed and ventilator occupancy information in Washoe County as of April 8, 2020.



58 percent of short-term, acute-care hospital beds are occupied

48 percent of the Intensive Care Unit beds are occupied

28 percent of ventilators are in use

APRIL 9

Two more people have died from COVID-19, officials announced today. One was a woman in her 60s with underlying health conditions; the other was a man in his 50s with an underlying health condition.

The Regional Information Center also reported 37 additional positive cases and three recoveries of COVID-19.

Total COVID-19 cases in Washoe County: 363

Deaths: 10

Recoveries: 38

Active cases: 315

Hospitalizations: 25

APRIL 8

April 8 update: (4:44 pm):

The Regional Information Center is reporting the 8th COVID-19-related death in Washoe County. The deceased was a male in his 70s who had underlying health conditions.



This is the third death reported by the Regional Information Center today.



Male in his 70s with underlying health conditions (mentioned above)

Female in her 80s; it is being determined if there were underlying health conditions

Female in her 60s with underlying health conditions

—

April 8 update (3:30 pm): Another death was announced today, making the total seven. “The deceased was a female in her 80s and it is being determined if there were underlying health conditions,” officials said.

—-

Officials announced today an 17 additional cases of COVID-19 in Washoe County and four recoveries. One more person has died, a woman in her 60s who had underlying health conditions, officials said.



Total COVID-19 cases in Washoe County: 326

Deaths: 6

Recoveries: 35

Active cases: 285

Current hospitalizations: 27

APRIL 7

A fifth Washoe County resident, a woman in her 50s, has died from COVID-19. The county also announced 28 new cases of COVID-19. There have been 31 recoveries, 28 hospitalizations and there are 309 total cases.

5 to residente del Condado de Washoe fallece debido a COVID-19 (coronavirus)

La difunta era una mujer en sus cincuentas

En Centro de Información Regional reporta la 5ta muerte relacionada con COVID-19 (coronavirus) en el Condado de Washoe. La difunta era una mujer en sus cincuentas.



El Distrito de Salud de Washoe County intenta determinar si existían condiciones subyacentes. Ningún otro detalle será comunicado en este momento.

El Centro de Información Regional informa hoy 28 nuevos casos de COVID-19 en el Condado de Washoe y una recuperación.

Total de casos de COVID-19 en el Condado de Washoe: 309

Fallecimientos: 4

Recuperaciones: 31

Casos activos: 274

Hospitalizaciones: 28

Nota: Este es el primero de dos comunicados de prensa que enviará el Centro de Información Regional. El segundo comunicado de prensa se emitirá esta tarde y tendrá otras actualizaciones de varias entidades gubernamentales regionales, pero no información necesariamente actualizada de COVID-19 casos.

APRIL 6

The Regional Information Center said today there are 17 additional positive cases of COVID-19 in Washoe County and one new recovery.



Total COVID-19 cases in Washoe County: 281

Deaths: 4

Recoveries: 30

Active cases: 247

Hospitalizations: 21

APRIL 5

County officials reported today 19 new cases of COVID-19. That brings the total 264. There have been 29 recoveries, and 18 people are hospitalized.

Total COVID-19 cases in Washoe County: 264

Deaths: 4

Recoveries: 29

Active cases: 231

Hospitalizations: 18

APRIL 4

Officials with the Regional Information Center said today there are 16 new cases of COVID-19 in Washoe County.



Total cases: 245

Deaths: 4

Recoveries: 26

Active cases: 215

Cloth face masks are recommended

Reno’s mayor, the State of Nevada and the Center for Disease Control & Prevention (CDC) announced guidance was issued on wearing face masks and face coverings in public places. The cloth face coverings recommended are not surgical masks or N95 respirators.



Please read to learn more on the proper use of face coverings to reduce the spread of COVID-19.

APRIL 3

The county announced today the number of COVID-19 cases has risen to 229. There have been 26 recoveries, so the number of active cases is 199.

Total COVID-19 cases in Washoe County: 229

Deaths: 4

Recoveries: 26

Active cases: 199

APRIL 2

The number of COVID-19 cases in Washoe County has risen to 184. Eight more people have recovered, and four people have died.

Total COVID-19 cases in Washoe County: 184

Deaths: 4

Recoveries: 26

Active cases: 154

The county also reported two more Sheriff’s Office employees has tested positive: one is a deputy and the other is a civilian employee.

APRIL 1

A fourth Washoe County resident died from COVID-19, the Regional Information Center announced today. The deceased, a male, was in his 40s with an underlying health condition. The Health District also reported 20 new cases of COVID-19. Five more people have recovered.

Today’s numbers:

Total COVID-19 cases in Washoe County: 163

Deaths: 4

Recoveries: 18

Active cases: 141

MARCH 31

Washoe County announced today the number of COVID-19 cases has risen to 143. Three people have died from the virus, and 13 have recovered. Twenty people are hospitalized and there are 127 active cases.

Two more RPD officers have tested positive, and one firefighter has tested positive.

MARCH 30

March 30 update: Just after hitting publish on the update below, a third death was announced. The woman was in her 80s and had underlying health conditions

Previous update:

COVID-19 claimed another victim today in Washoe County. She was in her 30s and had an underlying health condition, the regional information center announced today.

The Washoe health district also said the total number of COVID-19 cases has reached 121, up from 107 yesterday. Ten people have recovered, making the active cases 109.

A homeless individual also was reported to have contracted the virus.

“On March 29, the Homeless Services division learned that a homeless individual had tested positive for COVID-19, the first such case in our region. The individual was discharged from a local hospital today, March 30, and is being placed today in quarantine housing where they can isolate safely,” county officials said. “The individual had previously accessed services at the Community Assistance Center (CAC) and Reno Events Center.”

MARCH 29

The Regional Information Center reported today the first death due to COVID-19 in Washoe County.

The patient was a male in his 40s. It is not known if he had underlying health conditions.



“We’re devastated to learn that a Washoe County resident has died due to COVID-19,” said Kevin Dick, county health officer. “Our thoughts are with the family at this time.”

The total number of cases also climbed overnight to 107, with eight recoveries. There are 99 active cases.



The county’s COVID-19 continues to stress the importance of social distancing, proper hand washing with soap for 20 seconds, staying home when you are sick, self-isolation for 14 days if you have traveled out of the area and limiting contact with people outside your home, especially with those who have symptoms of cough, fever and shortness of breath.

RPD officer tests positive for COVID-19

Reno Police Department Chief Jason Soto also reported that a member of sworn personnel assigned to the Patrol Section tested positive for COVID-19.



The employee started experiencing symptoms on March 21, 2020, contacted the Health District and began to be quarantined at home. The Health District subsequently tested the employee, and yesterday RPD learned the employee tested positive.



Soto said RPD will continue increased sanitation efforts throughout the department, as well as having employees separated by division and working remotely when possible, all of which were implemented in early March to reduce exposure.

MARCH 28: The Washoe County Health District reported today that two more county residents have recovered from COVID-19 and have been released from self-isolation, increasing the count to seven recoveries.

The Health District is also reporting 18 new positive cases of COVID-19 in Washoe County, increasing the total cases to 93. There are 86 active cases.

MARCH 27: The Washoe County health department announced today that there are eight new positive COVID-19 cases. The total affected by the virus is now 75. The active count, however, is 70, since the department also noted that a fifth person has fully recovered from the coronavirus and is released from self-isolation.

MARCH 26: The Health District today announced an addition 10 cases of COVID-19 in the county. That brings to the total 67.

MARCH 25: The county Health District reported 7 additional cases of COVID-19 in Washoe County. The total number of cases is now 57.

The total number of cases that have fully recovered remains at four.

MARCH 24: The Washoe County Health District today reported six news cases of COVID-19 in Washoe County. The total is now 50.

One additional COVID-19 case has fully recovered, bringing the total recoveries in Washoe County to four.

MARCH 23, 2020: The Health District reported this evening 19 new cases of COVID-19 in Washoe County, making the total number of cases to 44.

The new 19 cases were from more than two days of testing due to the increased number of tests being submitted to the Nevada State Public Health Laboratory.

The Health District also noted in a press release that one additional confirmed COVID-19 case has fully recovered, bringing the total recoveries in Washoe County to three.

MARCH 22, 2020: A second Washoe County resident has fully recovered from COVID-19 and was released from self-isolation today, the Washoe County Health District announced. The case was a man in his 60s.

In addition, no new cases of COVID-19 were confirmed in Washoe County as of 4:30 p.m. Sunday, but testing is ongoing throughout the evening. The total case count in Washoe County remains at 25. That number includes all cases, both current and those who have recovered.

MARCH 21, 2020. There are three new cases of COVID-19 in Washoe County.

A man in his 20s who recently traveled internationally

A woman in her 60s who is a contact to a known case

A woman in her 50s who recently traveled domestically

All cases are self-isolating and are in stable condition.

The total case count in Washoe County is 25. That number includes all cases, both current and those who have recovered

MARCH 20, 2020: A Washoe County resident has fully recovered from COVID-19 and has been released from self-isolation, the Washoe County Health District (WCHD) reported. He is the first county resident who had COVID-19 to be released from self-isolation.

The Health District also announced four new cases of COVID-19 in Washoe County.

A woman in her 60s who recently traveled domestically

A woman in her 20s who recently traveled internationally

A man in his 70s who is hospitalized

A man in his 50s who is hospitalized

The two female cases are self-isolating and are in stable condition. No further information for the hospitalized patients is known at this time.

The total case count in Washoe County is 22. That number includes all cases, both current and those who have recovered.

March 19, 2020: The Washoe County Health District (WCHD) confirmed four new cases of COVID-19 (novel coronavirus), bringing the total number of cases in Washoe County to 18.

The four new cases are:

A woman in her 60s with recent travel history.

A woman in her 30s who had close contact to a previously identified case in Washoe County.

A man in his 70s with recent travel history.

A woman in her 60s with recent travel history. This case contracted COVID-19 in a different state and is self-isolating there.

All cases are self-isolating and are in stable condition

MARCH 18, 2020: The Washoe County Health District today announced the number of COVID-19 cases in the county has jumped to 14.

From the county:

The two new cases are:

A man in his 30s with recent travel Europe

A man in his 30s with recent travel to Washington

Both cases are self-isolating and are in stable condition.

Previous update

WCHD has received three additional cases of COVID-19 (novel coronavirus), increasing the total in Washoe County to 12.

A man in his 60s with recent travel to the Bay Area in California.

A man in his 60s with close contact to a previously-identified case in Washoe County.

A woman in her 30s who traveled to Europe.

All cases are self-isolating and are in stable condition. The Health District is investigating and working to identify close risk contacts to prevent community spread of the disease. Due to medical privacy requirements and to protect their identity, no further information about the case will be released.

Cruise Ship Passengers

All Washoe County residents who flew from Marine Corps Air Station Miramar to Reno-Tahoe International Airport on Sunday have been safely transported to their residences. All residents who returned were screened upon arrival and showed no symptoms of COVID-19. The residents were tested for COVID-19 before they flew home and we should get those results soon. No Washoe County passengers have tested positive for COVID-19. WCHD staff, who performed the screenings, drove the vehicles and wore personal protective equipment. Precautions were taken to ensure that the returning residents had no contact with any public spaces and those efforts were successful.

COVID-19 Call Center

We are receiving an influx of calls to our call center and working very hard to answer them with limited wait times. We ask for patience from the community. As a reminder, residents who have traveled outside Nevada can also fill out an online form, which can be found here.

COVID-19 Testing

WCHD is continuing its drive-through testing. Our epidemiologists are screening those who are high risk. The Governor’s Office is working with State and Federal partners to address the shortage in Nevada on test kits and efforts to increase testing to more residents. Information about the testing process can be found here (en Espanol).